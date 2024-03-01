國際小學堂／北約成員國軍費支出 僅11國達標

美國前總統川普二月在一場造勢活動中宣稱，他任內曾警告過北約盟國，要是沒有滿足國防開支義務，就會鼓勵俄羅斯對這些「欠費」的北約會員國「為所欲為」。究竟川普所說的欠費是什麼意思？哪些北約國家是川普口中的欠費國家？

由於川普在共和黨總統初選無人能擋，幾乎篤定會代表共和黨出馬，不無可能重回白宮，北約盟國因此對川普這番談話憂心忡忡。

西、南歐 普遍沒達標

華盛頓郵報報導，川普口中所謂的欠費，指部分會員國未滿足國防開支達國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二的承諾。去年北約卅一個會員國僅十一國達標，其中以毗鄰俄烏的波蘭為首，而距離俄國較遠的德、義、西班牙、比利時等西歐、南歐國家，普遍沒有達標。

北約第五條款提供「集體防衛」保障，即若有任一會員國遭到攻擊，所有會員國都應協助防禦，因此理論上歐洲盟國若遭俄國攻擊，美國應該馳援。

然而，隨著傾向外交孤立主義的川普角逐白宮來勢洶洶，令外界擔憂，川普若回鍋，會縱容俄國擴張侵略，多個歐洲國家因此希望提振歐洲自身的安全和防衛力量。

美國總統拜登（左）去年在北約組織峰會期間，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）同台，展現支持。（路透）

波蘭開支最高 美居次

華盛頓郵報報導，二○○六年北約各國國防部長就同意設置一項指導原則，承諾每年國防支出達到ＧＤＰ百分之二的門檻，但並非強制要求。時至去年，根據北約統計，共有十一個會員國滿足或超過該標準，大多與俄國接壤或鄰近俄烏戰爭前線，因此川普影射這些國家未做出應有付出並不正確。

去年達標者中，國防開支占ＧＤＰ比率最高的是波蘭，達百分之三點九，該國北境與俄羅斯屬地加里寧格勒相連，東南部則相鄰烏克蘭。比率次高者為美國，達百分之三點四九，但以國防預算總額來說，美國超出其他所有北約會員國合計的兩倍，高達八千六百億美元（約台幣廿六點五兆元）。

其他達到前述百分之二門檻的國家，包括愛沙尼亞、立陶宛、羅馬尼亞以及去年才加入北約的芬蘭。值得注意的是，多數國防開支偏高的國家，國內設有法律或政策強制要求須符合該項北約目標。

反觀距離俄國較遠的國家，國防預算較常未達成百分之二的目標，部分國家的軍費占ＧＤＰ比率遠低該項門檻。諸如德國、義大利、加拿大等國，雖然經濟規模龐大且ＧＤＰ達一兆美元以上，仍未達標準。

其他國家如盧森堡等，則可能因為國內軍隊和國防工業規模有限，難以達到門檻，而冰島是唯一未設軍隊的北約會員國，未列入計算。

俄侵烏 多國軍費翻倍

2023年北約成員國防開支 製表／高詣軒 當前大多數北約會員國比起二○一四年，國防開支相對ＧＤＰ的比率都有提高。俄國二○一四年入侵並兼併烏克蘭的克里米亞半島，引發東歐局勢緊張，也令北約更確立該項百分之二的國防開支目標。當時，僅有三個會員國達標，但到了二○二二年，達標國家已增加到七國。

俄國於二○二二年二月全面入侵烏克蘭後，數個國家的國防開支激增。波蘭的增加幅度相對可觀，國防開支的ＧＤＰ占比從前年百分之二點四增加到去年百分之三點九，金額增加將近一二○億美元（約台幣三六九五億元），也比起十年前增為三倍。此外法國、斯洛伐克、匈牙利等國也都在俄國侵烏後顯著增加國防開支。

俄威脅 讓芬蘭入北約

鑒於俄國威脅，芬蘭和瑞典也在二○二二年申請加入北約，其中芬蘭已先於去年正式成為第卅一個會員國，瑞典也將在今年正式加入。

俄烏戰爭讓歐洲安全局勢升高，即使是距離俄烏前線較遠的國家，也面臨增加國防支出的壓力，川普的態度讓壓力陡升。

例如德國總理蕭茲在川普的發言後，已承諾會達成百分之二門檻，稱此舉亟需實現，因為現實殘酷，「我們並非生活在和平時代」。

川普言論 拜登批「危險」

華郵指出，所有北約會員國均有付款來支應該組織的運作開銷，但並不會支付會費來保有會員資格，因此無從以「欠費」來形容。

川普的言論引發外界擔憂美國對北約的承諾，美國總統拜登已批評川普措辭「危險」，北約祕書長史托騰柏格也說，川普這番話損害大家的安全，包括美國的安全。