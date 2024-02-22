他到日本發展以為可以光宗耀祖返台 卻是用「逃」的回來

「因為低薪，所以更要存錢」是30節約男子自我勉勵的口號，他的帳號不炫富，而是揭露自己的低薪、負債狀況，而短短不到三年，他從負債累累的月光族，到現在，不僅債清了，存款也已經破百萬，讓人不禁好奇他到底怎麼理財，去年出版了《30歲開始，理財不焦慮》，告訴大家，理財不怕晚，只怕永遠都不做。

到日本發展以為可以光宗耀祖返台，卻是用「逃」的回來

國立台灣藝術大學設計科系畢業的30節約男子，在大學時期為了能順利申請到日本交換學生，不愛念書的他拚了兩年擠進班排前五名、考日文檢定，後來終於申請上姊妹校日本女子美術大學。但當時自己是零存款到日本念書，獎學金也只夠付半年住宿費，生活費全靠自己打工賺來。

回台灣當完兵、進入職場後，內心仍對日本生活念念不忘，正好有個朋友想到日本留學，提議一起去，「那時候我大概26、27歲，想說趁30歲前再去日本闖闖看，就跟朋友借了一筆錢，到日本打工度假，只是沒想到，原本希望自己可以光宗耀祖的回台，最後卻是逃亡般的離開日本。」

為什麼這麼說呢？30節約男子自曝在日本打工度假兩年，戶頭依舊零存款，每個月的薪水付完學貸、還錢、孝親費，加上生活開銷幾乎月月打平，每月月光，卻還是心存「船到橋頭自然直」的樂觀態度，直到2020年全球爆發新冠肺炎疫情，面對公司裁員砍班，才決定回台灣，結果卻連防疫旅館的費用都付不出來，還得靠姊姊救援，這才讓30節約男子決定正視自己的財務狀況，「那年我已經29歲。」

回台決心砍掉重練，揮別負債累累的月光族

30節約男子透露自己原本是個一天不花錢就渾身不對勁的月光族，單親的他即使從國小就開始打零工，每天看著媽媽一個人辛苦賺錢，養育四個孩子，也還是沒有把錢的重要性放在心上。因為家裡經濟困頓，在家中對談錢很避諱，更因為自己是家中最小的孩子，總是認為就算沒錢也還有姊姊做後盾，把借錢當作常態，負債的最高紀錄是55萬。

而在防疫旅館的兩週，注意到同年齡的朋友們一個個步步高升，對比自己年近30卻依舊負債累累，「人在內心脆弱的時候，看到別人功成名就的模樣，不免有了比較心態，但也是這個心態，成了讓我重新面對自己的一個契機，決定30歲要從零開始，把過去的東西都砍掉重練。」

由於不喜歡日本職場文化，回台灣後找工作果斷捨棄了曾在日本工作的經驗及語言技能，因此找工作並不是很順利，「我的職涯經歷非常難看，一下子當兵、一下子出國，連個穩定的專業資歷都沒有，所以我當時的想法是不論薪資高低，先有工作就好。」

斜槓上班族、IG網紅，存款從0到100萬只花15個月

後來30節約男子找到一份33K的設計工作，每月扣除掉債務、其他基本開銷，以及強迫自己月存5000元，可用的生活費只剩4000元，30歲還是能存到10萬，「這是我人生中第一次存款超過6位數，對我來說是一個很大的里程碑。」

回顧三年前開創「30節約男子」IG帳號時，公開自己的經濟狀況，為的就是希望大家能督促他存錢、節約，才會取名叫「節約男子」。他說：「以前我花錢成癮，存錢需要花很大的心力拔河，所以才需要被約束。」

因為還不會開源，只好先學會節流。30節約男子把自己的第一桶金目標設在10萬，而非常見的100萬，「目標設在100萬，假設每個月存1萬，要存9、10年才存得到100萬，光想就沒動力，所以我自己的做法是分成三等份，初期目標10萬、中期50萬、後期100萬，從小目標開始，起步不難，才會更願意開始，過程壓力較小、信心也較足。」

此外，前三個月每天記帳，找出自己花費最多的類別，從中省錢，「我跟家人同住，所以要分擔房貸及家庭開銷，每個月僅存4000塊的生活費多數都是伙食費，記帳後發現飲料、咖啡等幾乎天天一杯，累積下來往往就是生活費的全部，所以我後來的解決辦法就是自己買咖啡豆回家泡，省了不少。」

不過光靠省錢，能存下來的也很有限，30節約男子指出，「我回台的第一份工作，大約2年多才加薪1000多元，意識到設計這個行業的薪資天花板是有限的，必須要從節流到開源才行。」當時30節約男子白天是上班族，晚上斜槓經營自媒體，隨著粉絲越來越多，開始有廠商找上門、出書等，業外收入讓他在15個月內存到100萬。

負債不怕被笑，利用斷捨離鍛鍊心理肌肉

30節約男子把自己的資產攤在陽光底下，大聊特聊，短短時間內就吸引了許多與他一樣不懂理財的小資族，但另一方面，「為什麼30歲了只有領到這個薪水？」、「你從日本回來還領這個薪水？」、「賺這麼少還敢PO出來」、「生活費只剩4000塊真可憐！」等嘲諷也不少，但30節約男子卻不會因此而自我懷疑。

「我從日本回台灣時，理財的第一步，就是斷捨離，除了丟掉真實的物品之外，我也學會排除負面訊息。那些諷刺我的人，只看到我的某一個面向，就覺得我處於劣勢，而用比較高姿態的角度來批評，但他們並不了解實際的我，而我也不認識說那些話的人，所以我沒必要對陌生人的話多加琢磨，更不需要接受那些負面情緒。無形之中，我的心理肌肉也就變得越來越強壯。」

「知識就是力量」雖然老生常談，但用在30節約男子身上卻很貼切

現在人人都能是自媒體的時代，其工作性質自由，且收入沒有所謂的「天花板」，因此當網紅成了許多孩子嚮往的職業，認為念書不重要。30節約男子認為，「我必須說，自媒體這塊水很深，社群變化太快，要懂得觀察流量的動向，再來就是你真的要很喜歡，才有辦法做得長久。」

他同時認為，沒有任何一項工作是不需要學習的。「很多孩子看到那些網紅拍一些照片就有錢可以拿好像很輕鬆，但以我經營了快三年的經驗，前2年半也是一邊當上班族一邊經營的，真的不是只有拍拍照、寫寫文章而已，其實還結合非常多技巧，比方說文案技巧、行銷方式等等，這都是需要一些相關的知識背景，經營眉角很多，這些都需要靠學習。」

30節約男子提及自己以前不愛看書，上了大學以後才真正看完一本書，閱讀類型是根據自己當下的需求、興趣選擇，比方說大學喜歡日本文化，就會看日本文學小說；開始經營IG時，發現需要經營技巧、與粉絲溝通，就選看社群行銷跟文案撰寫技巧的書；開始理財，就接觸理財投資的書籍。他說：「現在網路上的資訊比較破碎，汲取到的知識也不夠完成，若能廣泛的閱讀不同類型的書，對自己很有幫助。」

隨著自己的斜槓生活到現在全心投入自媒體，30節約男子有不少感悟，「我有很多粉絲是爸爸媽媽，養小孩的教育費、生活需用加一加，要存到錢難上加難，每個月基本上都是打平，使得很多人都是想要理財，卻不知道下一步怎麼前進，這真的是很大的問題。所以我認為，生存在這個世代，想辦法開源很重要，只有一技之長已經不夠，年輕人想光靠一份薪水要存到足以生活的退休金真的很困難，非常建議開發其他專長，開啟第二收入來源，在社會上的競爭力才會更有優勢！」

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文章授權轉載自《未來Family》