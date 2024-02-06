AI學習x百萬圖書室 鼓勵式教育的六星級補習班

AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合，利用「線上名師」、「AI學習分析師」、「專業教導師」打造三師指導的全方位教學，不僅能夠在傳統團班教學中運行，亦能夠直接轉換為新型態的「真人AI個別讀書指導班」。

AI上學推出的「小編出任務」系列來到第七集，每集將由小編前往AI上學分校，帶領大家一探AI上學分校樣貌與內部實際操作，以及孩子們在AI上學學習的各種趣事！

本集AI上學小編來到桃園市中壢區的AI上學桃園博士龍門校，鄰近富台國小、普仁國小、龍興國中，環境單純不複雜，以活潑正向的學習搭配多元活動和教學，給予孩子最全面的讀書環境。

專業e化趨勢風 智慧先覺飆書夢

AI上學桃園博士龍門校的王主任耗資百萬元，打造了一座汗牛充棟的圖書室，在優越的學習環境之下，課內課外相輔相成，不僅教導學生課內知識以取得優異成績，更致力於培養學生良好的閱讀習慣。圖書室內涵蓋豐富的書籍種類，讓學生愛上讀書，得以在知識的海洋中盡情遨遊。

在寒暑假期間，AI上學桃園博士龍門校特別開設文化藝術課程，讓孩子在文化、音樂及藝術領域中陶冶性情，希望幫助孩子擺脫學科桎梏，真正實現多元學習的理念，透過這樣的教育方式，豐富孩子的學習經驗，培養全人發展的潛能。

搭配AI學習 學生複習不受限

AI上學桃園博士龍門校的王主任主張「啟發代替教導」，致力培養學生的邏輯思維，使他們能夠更加熟練地應對數學領域的挑戰。「用新科技，用心教育」已然成為現代教育的必然趨勢，導入AI學習系統，使學生得以在不受時間和地點限制的情況下進行複習。

AI上學桃園博士龍門校的陳同學分享：「在家有疑問但沒人可以詢問的時候，可以觀看線上教學影片來解除疑惑。」看完教學影片後，學生可以自主練習，鞏固學習觀念。AI學習透過大數據分析迅速找出學生的弱點，針對學生不足的知識點進行補強。這不僅有助於學生更有彈性地自主學習，同時也能提高學習的效果。老師則透過系統更有效率地了解學生的學習狀況，為學生提供更全面且個人化的學習體驗。