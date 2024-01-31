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知名幼兒讀物停刊後的新機遇 小牛頓攜手力宇教育開創AI數位教育新紀元

聯合新聞網／ 力宇教育

面對數位教育的新潮流，小牛頓科學教育團隊與力宇教育聯手打造「WOW原來是這樣」，為5-10歲學童提供獨特且全面的學習體驗。這項創新產品集合了小牛頓豐富的科普教育資源和力宇教育的先進數位平台，旨在提升孩童的學習興趣和科學知識。

「WOW原來是這樣」的核心優勢在於其結合了真人教師解說、豐富的延伸知識補給，以及涵蓋10大常見科學主題的內容。這種獨特的學習方式旨在減輕家長的教育負擔，同時確保孩子們能夠在輕鬆愉快的環境中學習。

力宇教育，作為全台K12數位學習的領先者，其AILEAD365平台已在近500間國中小學校中獲得應用。AILEAD365的AI技術能進行個性化學習分析，從而實現因材施教。小牛頓自1984年創立品牌以來，一直以提供高質量的科普教育為己任，深受學童和家長的喜愛。

這次合作也意味著一種轉變，將傳統的紙本教材與數位學習相結合，為孩子們提供更豐富、多元的學習方式。尤其是在知名兒童讀物停刊的消息傳出後，家長們仍表達對紙本教材的關愛。然而，儘管面臨時代進步與家長需求挑戰，小牛頓和力宇教育仍然堅信，在孩子的學習旅程中，紙本與數位相得益彰，為他們打造一個全方位的學習體驗，才是未來教育的趨勢。

透過「WOW原來是這樣」，小牛頓和力宇教育共同致力於為年輕一代提供最佳的學習機會，兼顧傳統與創新，開啟孩童科學教育的新篇章。

力宇教育 兒童讀物

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