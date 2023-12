113學測英文科／名師學習心法、考題趨勢解析、時事閱讀 考前重點一把抓

113年學測將於明年1月20至22日登場,英文為第二天的首項考科,《聯合新聞網》整理了考前衝刺三大資源,包含單字片語、閱讀及寫作的「學習心法」、觀察今年學測出題方向所做的「考題趨勢解析」、鍛鍊閱讀能力又能掌握時事的「紐時賞析」,考科重點一次提供給您!

● 名師指點學習心法

台南女中英文老師蔡怡婷建議學生每天背50至100個單字,早、中、晚各20至30個,分次背完,並務必複習。她說,2023學測第4、5級的單字占了選項一半以上,建議程度好的學生拚4、5級,其他人拼2至4級。

南一中英文老師劉哲夫建議參考大考中心公告的詞彙表(高中英文參考詞彙表),並透過單字書的例句認識該單字的常見搭配詞(collocations),才能更精確掌握單字用法。超乎該詞彙表的單字,行有餘力再背即可,切勿硬記,否則若誤用了,反而因小失大,得不償失。

蔡怡婷建議每天閱讀3篇200至400字的文章,早、中、晚各一篇,大約5至8分鐘,有意識地去找關鍵字與各段主題句來歸納文章大意,不僅能訓練語感,也會提升閱讀速度。

劉哲夫說,要練習英文閱讀,學校所選用的英文雜誌、閱讀教材、模擬試題、網路資源等,都是很好的素材。

蔡怡婷表示,除了加強閱讀外,也應勤刷題,1周做一份完整試題(選擇+作文),訓練自己100分鐘讀寫英文的專注和耐力,經老師批改過的作文要確實訂正,避免犯同樣的錯誤,也能學到新用法。

劉哲夫則表示學生可寫近5年歷屆學測試題,藉由出題的慣性來確認大考重點,例如重要單字、片語、轉折詞及學測常考文法(如動詞形式、時態、關係代名詞)。翻譯題部分,練習時務必注意句子中的微小但重要的部分,如標點符號、動詞時態變化、拼字、重要句型結構等。

他也建議,寫作練習時務必手寫,以保持真實考試時的手感,除此之外,也可善加利用線上工具(如ChatGPT、CoolEnglish網站中的Linggle Write等)作為糾錯輔助。

● 考題趨勢解析

觀察今年的學測英文考題,學生、教師普遍認為試題難易度適中,選文特色為扣緊時事、跨科整合、考題貼近生活經驗,閱讀題幹也不長,但部分題目仍具有挑戰性,側重考驗考生掌握全文的理解能力,考生可參考近年出題趨勢、方向做準備。

・112學測英文/扣緊戰爭時事、跨科整合 全教會:難度適中

全教會表示,本年度試題特色為扣緊時事、跨科整合、作文貼近學生生活經驗,選擇題非常強調細節,考驗學生閱讀的仔細度及統整能力。例如翻譯題提到戰爭與和平,讓人想到俄烏戰爭;長篇閱讀皆涉及跨科領域,如結合歷史、地理、太空、生物、環保等。 學測翻譯題提到戰爭與和平,讓人想到俄烏戰爭。圖/取自大考中心試題

・112學測英文/考題佛心!植物肉入題、作文日常好下手 考生寫完這題懷疑答案

考生指單字簡單、文法題少,閱讀題題幹也不難,看得懂就可得高分,而混合題只有考一題多選題,考哪些人會選擇植物肉漢堡,答案沒有很明確,需要推測,寫完會懷疑答案。英文作文部分,題目給了4張社群表情符號,要考生解釋表情符號的用處,以及帶來的好處或壞處;第二段則要寫因誤解表情符號所帶來的困擾,多數考生認為題目生活化,不難發揮。

英文作文考「Emoji」表情符號,考生普遍覺得生活化、好發揮。圖/取自大考中心試題

・112學測英文/仍是考題重點!長篇閱讀跨人文科學重理解 試考生:難易適中

闈內教師指出,今年英文科同樣側重於長篇閱讀理解,選文橫跨人文和科學,希望考生熟悉閱讀技巧並應用於廣泛的閱讀中,閱讀測驗文長約300個字詞。試考生也指出,試題今年也側重考驗學生掌握全文的理解能力,如44題考生需自不同段落中檢索資訊,整合後對應到地圖上找出正解。

閱讀測驗第44題考生需自不同段落中檢索資訊,整合後對應到地圖上找出正解。圖/取自大考中心試題

・112學測英文/詞彙題基礎有誘答、even罕見動詞用法 作文「感官描繪」拿高分

闈場內教師、試考生均評「難易適中」,台北市教師團則表示,如第一大題詞彙題看似基礎,但仍有「誘答」選項,例如第四、第九題,第四題考生正確答案為bare,通常是指身體部位未被衣物覆蓋或赤手空拳,題意上則是指貨架被掃空、沒有貨物的狀態;第九題正確答案為choked,通常用於噎著,此處則用於高速公路壅塞。

成功高中教師陳國泰指出,文意選填多要求學生先了解詞性、語義來作答,23題正解為even,文章上下文提到人體會藉由尿液排出多餘水分,該處空格其實為一動詞,但even學生常見的用法多是形容詞或副詞,此處則為較少見的動詞用法「even out」。

第一大題詞彙題雖看似基礎,但如第四、第九題都有誘答選項。圖/取自大考中心試題

・112學測英文/考完心更慌?急解題恐誤入陷阱 補教估五標:拿高分沒以前容易

得勝者文教英文科補教團隊分析,整份考題相當具「挑戰性」,整體單字難度加劇,考題生活化、語法靈活,若考生急著解題恐誤入陷阱,要得高分不像以前容易。

英文補教師Fran指出,很多字彙對於讀國際學校、雙語學校有利,單字難度用了很多少見的專有名詞,雖可在文章上下文推敲,但例如「共感覺」,或是「樹冠羞避」,都挑戰學生的閱讀能力。整體來說,句型不難,但字彙確實變難。

● 紐時賞析

The front line in Ukraine changed little in the winter. Russia aimed to capture the entirety of the Donbas, but it only inched forward. Ukraine has made minimal gains in its counteroffensive. Dense Russian minefields and fortifications have made every attack extremely costly.

在烏克蘭前線,整個冬季沒有太大變化。俄羅斯目標是拿下整個頓巴斯地區,但只取得些微進展。烏克蘭的反攻只取得些微進展。俄軍密集的雷區與防禦工事,使得烏軍每一次攻擊都付出慘重代價。 (繼續閱讀…)

This disdain may reflect the standard gripes about the candidates. (One is too old, the other too Trump.) But it also may signal an underlying reluctance to acknowledge the meaning of their standoff and the inescapability of our decision.

這厭惡感反映的或許是對這兩名候選人的典型牢騷(一個太老,另一個太川普)。但這也可能顯示,人們不願承認他們對峙的意義,以及我們無可避免的決定。 (繼續閱讀…)

Israel’s news sites are compiling their own lists of the dead and the missing. Funerals are taking place all around the country. After a weekend of attacks, confusion and chaos, the scale of the tragedy that has befallen Israel was coming into sharper focus Monday.

以色列新聞網站各自彙整罹難和失蹤者名單。喪禮在全國各地舉行。歷經上周末的攻勢後,困惑、混亂,以及降臨於以色列的悲慘程度,在周一益發清晰。 (繼續閱讀…)

The Los Angeles Times announced it will reduce its newsroom staff by 13%, a month after the paper celebrated winning two Pulitzer Prizes. Last month, Vice, a company that once seemed like the invincible future of media, sought bankruptcy protection. BuzzFeed shuttered its Pulitzer Prize-winning news division. We’ve seen deep cuts at the major TV and cable news networks.

洛杉磯時報歡慶贏得兩項普立茲獎的一個月後,宣布將裁撤13%的新聞部員工。上個月,一家曾經看似是前程似錦的媒體「Vice」尋求破產保護。BuzzFeed關閉旗下贏過普立茲獎的新聞部門。我們看到,無線和有線電視新聞部大裁員。 (繼續閱讀…)

There is no single architectural technique that can solve the problem of sweltering heat, which has gripped large parts of Europe this summer. But on a continent where air conditioning is relatively limited, sustainable building techniques can go a long way in protecting residents, according to experts.

今年夏季歐洲大部分地區蒙受熾熱高溫籠罩問題,並無單一建築技術可以解決,但專家指出,在空調設備相對有限的歐洲,永續性造屋技術可能在保護居民上大有可為。 (繼續閱讀…)

“NBA floppers are almost always overacting,” said Anthony Gilardi, a Hollywood acting coach. “You watch these guys with their pratfalls and their on-court stunts, and it’s so over-the-top cringeworthy as to be hilarious.”

好萊塢演技導師吉拉迪說,「NBA假摔球員幾乎總是演得太假,你看著這些傢伙跟他們的屁股著地摔和場上花招,誇張到讓人啼笑皆非」。 (繼續閱讀…)