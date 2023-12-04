名師陳怡嘉高中聯考失常 理平頭表決心苦讀三年拚上台大

「我常告訴學生，考試乍看是成績的競試，但實際上是一個人從EQ、態度到學習方法的全面測試，是大人之路的預備，也是人生能力值的累積。」名師陳怡嘉說。

人美、有氣質，是名師、也是暢銷作家，初見陳怡嘉，很容易將她歸類到人生勝利組，但其實，光鮮亮麗的背後，有著超乎常人的努力。

陳怡嘉被粉絲暱稱為「嘉嘉老師」，常上節目或公開演講，暢談教育觀點、讀書心法，也出過好幾本書。

很難想像，她小時候也曾經是「學渣」，曾考倒數第三名，還曾被同學霸凌、被老師放牛吃草，高中聯考時甚至慘敗，只得去讀夜間補校，後來才逆轉勝拚上台大。

不過，正因有這段經歷，讓陳怡嘉相信：「自律」加「學習」的能量，是無限大的，只要願意改變，就有可能啟動更好的人生；不僅在日常課堂中傳授學生相關心法，近期她還出版了《自律學習力》，系統性的闡述該如何從瞭解目標、規劃行動、造就習慣，然後一步步朝夢想前進。

從小家境不寬裕，父母胼手胝足養三個孩子

陳怡嘉的成長經歷，對她影響很深。她回想，自己的家境並不寬裕，「我爸媽是開小塑膠工廠的，在做名片盒，每個名片盒的利潤，大概只有三到五毛，也就是說，一箱名片盒共1000個，頂多能賺50元，利潤薄、市場小、又競爭。」

從小就常在工廠幫忙的她，還記得，某一個颱風天，她陪爸爸送貨，從桃園開到台北的路上，風雨交加，抵達後，爸爸臨停，她負責搬貨下車，身體都淋溼了…這還不打緊，交貨給客戶後，對方竟要她留下，幫忙整理倉庫。

「我原本就知道，爸媽賺錢不容易，但是到那一刻，我才驚覺，爸媽原來是這麼辛苦的賺錢，才能養我們這三個孩子，也才意識到，為什麼平常吃飯時，他們總是把菜跟肉先讓給我們，自己則吃白飯配豆腐乳。」

父母盼她好好讀書，仍勉強送她進私立國中

雖然賺的是辛苦錢，但陳怡嘉的父母仍然很重視教育，每當她提出想買書、想補習之類的要求，父母總會盡力達成，甚至還送她去讀私立國中。

不過，知道父母很辛苦是一回事，能不能轉化成向上動力，又是另一回事了。

陳怡嘉回想，她從小就不是什麼學霸，成績一直挺普通的，升上五年級後，還被分到體育班，班上30個同學中，有20人都在狂練運動專項，剩下的10個人、包含她，就放牛吃草，那時她還曾被老師派去收「會錢」，日子過得很鬆散。

高年級的基礎不好，讓陳怡嘉進到私立國中後被狠狠重擊，「我記得，一開始我數學只有5分，其他科也超弱，總成績全班倒數第三；更慘的是，我選上了班長，但又不太會當，結果立刻就又被罷免了…」

曾考倒數第三，努力後成績慢慢有起色

當時，陳怡嘉自己也慌了，跑到補習班諮詢，很幸運的，碰上一位挺有良心的數學老師，那位老師告訴她，只要熟讀課本，然後每個題目都算三次，徹底弄懂，數學一定會進步。

就這樣，陳怡嘉開始土法煉鋼，理解觀念、熟練計算，成績慢慢有了起色，升上國二之後，她的班級排名也從倒數第三名，進步到前三名。

至於人緣呢，也默默的變好了，走出被排擠的窘境，「還真的像我爸說的一樣，只要謙虛、真誠，加上成績還不錯，就會有人『自動』來跟你當朋友了。」

談戀愛分心導致高中聯考失利，只得讀夜補校

正當一切都步上正軌時，陳怡嘉戀愛了，好不容易扭轉的局勢，也難敵粉紅泡泡，最後，她在高中聯考時慘敗，幾乎沒學校可讀，只得透過獨招，進到北一女的夜補校。

「起初，我真的很難過，尤其每天去學校，看到日校的人，都覺得自己是失敗者，只能讀『偽北一女』。」不過，她沒有陷在自憐的情緒中太久，她知道，三年後的大學聯考，是她最後的機會，若想逆轉勝，得即刻展開行動。

陳怡嘉思量，自己資質普通，自制力也不強，很容易受到環境影響，北一女補校每天下午四點才上課，假若她白天都待在家，恐怕很難奮發，於是，她決定比照日校生，每天七點就到校讀書。

風雨無阻日日到校念書，每年只休初一

家住桃園的她，要在早上七點抵達北一女，得五點起床，再換三班公車，「我還記得，每天早上鬧鐘響時，天都還是黑的，家人都還在睡…我的意志力其實也不強，但為了避免虛耗，我告訴自己，做就對了。」

早上七點到校自習，下午四點上課，放學到家後，已是午夜。這樣的鐵人行程，陳怡嘉撐了三年，連颱風天、甚至除夕與大年初二，也不例外，只有在大年初一時休息，因為學校那天沒有開放。

不但如此，國中時曾因戀愛而搞砸課業的失敗經驗，太痛了，讓陳怡嘉決心不再重蹈覆轍，她跑去剪了個男生頭，刻意買超級寬大、3L的制服，搭配超大眼鏡，極力掩蓋住清麗的外表，希望「斬桃花」。

逆轉勝考進台大中文系，如願當上國文老師

一個人苦讀，真的很孤單，「但如果我約了朋友一起讀書，對方想聊天、想睡覺時，我可能也忍不住跟著聊、跟著睡，對方想回家時，我可能也會想回家…我只好告訴自己，要定下心來，這份孤單寂寞，就當作成功前必得品嘗的苦澀滋味。」

這一切，在聯考放榜時得到了回報，陳怡嘉考上了第一志願：台大中文系。

進到第一學府，她也並未大解放，而是繼續徜徉書海，因為逆轉勝的可貴經驗讓她相信，繼續努力，才能擁有人生的選擇權。

一直想當老師的陳怡嘉，畢業後就成為正式老師，到大安高工服務。後來她又考上了政大的國文教學研究所，讀在職專班，並在兩年後拿到碩士；值得一提的是，該研究所平均畢業時間落在四到六年間，甚至有不少人壓線、到第八年才畢業，陳怡嘉是「兩年就畢業」的第一人，刷新所上紀錄。

考試不是全部，但「學習」是種能力的累積

任教已近20年，陳怡嘉觀察，現在有很多孩子資質不差，甚至挺聰明的，但卻被手機等外在誘惑影響，無法堅持到底，又或是缺乏動力，不知為何要努力。

「我常告訴學生，考試乍看是成績的競試，但若看更廣、看更遠一些，這實際上是一個人從EQ、態度到學習方法的全面測試，是大人之路的預備，也是人生能力值的累積。」

若想成為一個「自律學習者」，陳怡嘉分享三個切入點：

首先，要有意識的建立好習慣。以上課為例，有人是無意識的、被動的，但也有人聚精會神，力求能完全聽懂、掌握關鍵；又例如晚自習，有人東摸西摸，也有人專注高效。

陳怡嘉強調，習慣是可以養成的，而且有很多方法可以依循，她在新書中就花了許多篇幅談這一塊。

其次，要用「終局視角」來看事情。陳怡嘉她總是建議學生，要多去幾所大學校園走走，親身感受看看，幫助自己想像未來的生活，慢慢勾勒出具體的目標。

目標明確後，再「以終為始」來思考該累積哪些能力、需克服什麼障礙，並制定屬於自己的行動計畫；她強調，計畫要具體可行，得先要誠實面對自己，別好高鶩遠、也別妄自菲薄。

最後，是多想想自己的父母。「父母給了我們生命，也是世界上最愛我們的人，我常問學生：『你的爸媽想起你時，會不會微笑呢？』從以前到現在，我也常問自己這個問題。」

學歷雖非唯一，但在求學階段的每一步好好扎根，對往後的日子總有助益，陳怡嘉強調，努力除了帶來成就，還能磨練出靈魂的韌性和生命的力度，讓自己升級成最好的版本。

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文章授權轉載自《未來Family》