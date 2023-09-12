好讀周報／17歲女想全臉整形只因「網紅都有整」 醫師忠言勸退

本報訊

前一陣子，日本有位熱愛健身的醫美診所醫師在推特分享拒絕高中生求診的過程，引發熱烈反響。

這位醫師名為前田拓摩，根據他在網路公布的內容，一名17歲的高中生到診所說要做縮人中、全鼻整形、臉部抽脂、連法令紋都要修，同行的父母看來很不情願。問為什麼這麼想整形，她回答：網紅或很多漂亮的人都有整。

因為網友討論熱烈，前田後來主動上網解釋，經過多次看診後，他拒絕女高中生的手術要求，並跟她說，如果真的很想整形，至少等高中畢業。

「10幾歲時，心智都還沒有成熟，臉部的成長也還沒固定。在這種情況下動手術，可能沒過幾年就會出現意想不到的變化，導致病患無法接受。何況整形手術肯定會留下某種傷痕，病患為了要遮掩這種痕跡又會產生新的芥蒂。在判斷能力還不成熟的時候，只因為一時衝動就影響往後的人生，實在太危險了。」

日本媒體後來更直接去問前田，他曾經發文表示「能不整形最好不要整」，這句話在網路上掀起熱議，身為醫美診所院長這麼說不會覺得矛盾嗎？

前田說，「我是真的覺得能不整形是最好的。我是30多歲才開始拿起槓鈴做重訓，並且得到了滿意的成果。所以我很明白，唯有靠自己努力獲得的東西，才能夠一直擁有到老。因此我會建議患者磨練自己，不論是運動還是其他興趣都好。建立起內在的自信，有助患者放棄對於外在的追求。」