我與素養的距離／海葵逼近多颱共舞 颱風「藤原效應」是什麼？

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

這周暑假就要結束，大家最關心的就是颱風是否會影響開學了。目前西太平洋有兩個颱風形成，氣象局不排除海葵與蘇拉颱風有發生藤原效應的可能性，你知道什麼是藤原效應嗎？現在就讓力宇教育的威立老師來告訴你吧！