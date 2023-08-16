好讀周報／反復無常、不講信用 呂布投降曹操最終仍遭砍腦袋

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●轅門射戟救劉備 納陳珪計敗袁術

同年，袁術以紀靈為大將，再次起兵征討劉備。呂布的部將認為可以趁機借袁術之手除掉劉備，呂布卻說：「只要袁術打敗了劉備，我便孤立無援，處於他的圍困之下。」於是他立即出兵援救劉備，在小沛城外紮下營寨。

呂布援救劉備的方法非常特別。他設下酒菜，宴請紀靈，對眾人說：「劉備是我的賢弟。如今他被你們所圍，我特意趕來救他。」他一邊說，一邊令人把他的方天畫戟立在轅門口，與眾人相約道：「我若一箭射中戟上的小支，請你們立即撤離；若是沒有射中，那我就任由你們與劉備決一死戰。」眾人都不相信他能做到，不料呂布拉滿鐵弓，果然一箭射中小支。眾人大為震驚，讚嘆說：「將軍這一箭，如有神助！」一場醉飲之後，眾人各自回營，撤軍而去。

袁術敬畏呂布的神勇，早就改變主意，想與呂布結為同盟。建安2年（197年）5月，他派使者韓胤到徐州，將自己僭號自立的事告知呂布，並請求呂布把女兒嫁到袁家做他的兒媳婦。陳珪唯恐袁術、呂布聯手危害國家，急忙趕來阻止呂布說：「而今曹操已經把皇帝接到了許都。袁術不肯向皇帝效忠，反而要自稱皇帝。你若是跟他結成親家，豈不是要背負叛逆的罪名，被天下人責罵嗎？」

此時，韓胤已經接走了呂布的女兒。呂布被陳珪說得驚慌失措，急忙快馬追上去，不僅把女兒奪了回來，還把韓胤捆綁起來送到許都，向曹操示好。曹操立即殺了韓胤，把他的頭顱送還給袁術。

袁術大怒，立即召集數萬兵馬兵分七路，向呂布發起進攻。呂布此時只有3千兵力、400匹馬，他抱怨陳珪道：「都是因為聽了你的話，才招惹來這樣的麻煩！現在該怎麼辦？」陳珪說：「袁術的七路兵馬，不過是烏合之眾。其中韓暹、楊奉兩路，只需如此這般……便可使他們背叛袁術。」

呂布採納陳珪的計策，寫信給韓暹、楊奉說：「當今皇帝東歸洛陽之時，兩位將軍曾有救駕之功。而在此之前，我也曾親手殺掉董卓。我們既然有功於國家，將來就會留名於青史。現在袁術叛逆國家，自稱皇帝，我們應當一起來討伐他。可是，你們為什麼要跟著反賊一起來攻打我呢？讓我們聯手，打敗袁術，為國家除害，建功立業吧！千萬不要錯過這個機會！」此外，呂布還承諾等打敗袁術以後，會把繳獲的錢糧全部留給韓暹、楊奉。

韓暹、楊奉非常高興，立即掉轉矛頭，與呂布合力攻打袁術的其餘兵馬。呂布大獲全勝，與韓暹、楊奉水陸並進，乘勝追擊直到鍾離，而後才返回淮水以北。袁術親率5千兵馬趕至淮水，卻只聽到呂布的軍隊在北岸的嘲笑聲。

●反復無常 不講信用 投降曹操 遭砍腦袋

建安3年（198年），呂布派遣部將高順攻打劉備。《三國演義》中說，這是因為張飛搶奪了呂布從山東買來的300多匹好馬。劉備大敗，只得放棄小沛，前往許都投靠曹操。

同年10月，曹操率領大軍把呂布圍困在下邳城中。圍城月餘，曹操頗有些焦躁，對眾將說：「許都事務繁忙，北方有袁紹之憂，東面又有張繡之患，下邳卻久圍不克，致使士兵疲勞不堪。我想暫且放過呂布，班師而回，可好？」荀彧說：「呂布一直有勇無謀，他的謀士陳宮雖然有智慧卻拿不定主意。如今他接連敗北，銳氣受挫。他身為三軍之主，沒有鬥志自然影響全軍。我們現在趁呂布沒有恢復鬥志，陳宮沒有想好對策，猛攻一番，肯定能夠拔了呂布這枚眼中釘。」曹操認為他說得很對，便下令繼續攻打，又把沂水、泗水的河堤挖開，引水要把下邳淹沒。

下邳城中，人心惶惶。呂布的部將侯成、宋憲、魏續設計把陳宮、高順擒住，然後打開城門率眾向曹操投降。呂布與麾下士兵被逼上白門樓，他命令手下取下他的首級獻給曹操，左右之人皆不忍，於是，呂布選擇投降。曹操看到呂布，可憐他空有「飛將」的美名，此時卻被繩索綁成了一團。

呂布也看到了曹操，他急忙叫道：「等今天過去，天下大事就塵埃落定了。因為大將軍以我為憂患，而如今我已拜服在大將軍麾下，以後有我輔佐大將軍，何愁天下不定啊！」呂布又在曹操身後看見了劉備，接著叫道：「玄德，你現在是大將軍的座上賓，而我是大將軍的俘虜。這繩子綁得我太緊了，你幫我說說話啊！」

劉備沉默著，沒有說話，倒是曹操，笑著說：「綁的是老虎，不能不緊。」而後命人略微鬆綁一些。劉備這時突然說：「大將軍啊，難道你忘了丁原和董卓的往事了嗎？」曹操點了點頭，下令將呂布縊死，然後砍了他的腦袋。

呂布臨死時，大罵劉備落井下石。其實呢，害死呂布的並非劉備，而是他自己的反復無常和不講信用。