家有中學生如何安度青春期？4招讓父母變身國中孩子的神隊友

暑假已過了一半，孩子也即將升上新學年，每個學習階段都有不同的考驗，其中，又以國中三年最具挑戰性，無論對孩子本身，或對父母、老師來說，都是「魔王關」。

在北部公立明星國中任教多年的洛洛老師分析，對孩子來說，從小學升上國中，校園生活有很大的變化，不但課業繁忙許多、開始面臨升學壓力，還要學著應對更複雜的同儕關係。

對父母來說，孩子進入了青春期，愈來愈叛逆、難溝通，原有的親子相處模式已不適用，偏偏各種焦慮不斷襲來，既擔心孩子考差、又害怕孩子走偏，最後不是親子發生衝突，就是父母自己吞忍、默默內傷。

「孩子每天到底在學校做什麼？有沒有認真念書？一直玩手機怎麼辦？會不會被霸凌？是不是偷交男女朋友了？以後要讀高中還是高職？」洛洛老師直言，多數父母心中都是小劇場轉啊轉，但只有父母自身先安定下來，才能成為穩定的力量，陪孩子安度這關鍵三年。

她近日出版了《國中三年最強父母求生指南》一書，希望以中學老師的角度，提供父母與孩子相處的實用祕笈。

八年級是「風暴期」，人際、課業都容易有亂流

洛洛老師觀察，對孩子來說，升國中後最容易感到煩心的，就是課業與人際關心兩大議題；而在國中這三年中，八年級又是最容易碰到「亂流」的。

就人際關係來說，七年級時才剛升上國中，大家通常還在觀察情況，會比較乖，「等到都摸熟了之後，就可能開始有爭執，畢竟你要先『交心』，才會『走心』。」而到了九年級，大多數人都有明確的目標，要拚會考，情況才會又穩定下來。

孩子的「粉紅泡泡」，也通常是八年級開始冒出來，陸續出現班對、情侶。

至於課業方面，八年級也是「魔王關」，洛洛老師說，現在在升國中前補先修班的情況很普遍，孩子進了七年級後，因為已經補過習了，加上七上的課業本來就比較簡單，例如英文課本還在教ABC，就大致上還OK。

但八年級不僅開始學理化，其他各科的難度也都會加深，很多孩子都覺得課業「有感的變難」。

如果希望孩子在國中三年中更游刃有餘，洛洛老師直言，還是有具體的方法可以依循的，她用「金字塔」的概念來比喻，提示以下重點：

金字塔最下層是「能量管理」，重點包含精力與時間的規劃、身心穩定等等。

金字塔中層是「策略目標」，例如學習方法、學習策略的優化。

金字塔最上面是「情緒的穩定」，在很多時候，情緒的穩定與孩子的表現，是互為因果的。

父母在理解這座「金字塔」的概念後，還可以掌握以下這幾個面向來思考，試著做些調整與嘗試。

父母必修課1：當孩子的「顧問」，給孩子支持與方向

「國中生剛好處於半大不小的狀態，他不像高中生那麼有想法，也不像小學生事事都聽大人的。你如果太放任，有些事他也不知道該怎麼辦，甚至可能覺得你遺棄他了；但你太介入，又怕讓他錯過了思考、長大的機會，失去獨立性…」

洛洛老師說，國中正是孩子自主意識萌芽、茁壯的階段，但又還沒完全長好、成形，有些父母會不知道要管還是不管、管多還是管少，也有父母尚未意識到自身該改變，仍用對小學生的方式來管孩子。

她建議，爸媽可以把自己定位為「顧問」，基本態度是「我就在這裡支持著你，你有問題時，我可以給你建議跟方向，但最後的決定權在你身上，因為你長大了。」

例如要不要補習、手機的使用、時間的管理等常見問題，父母可以給建議、教方法，並適時給一些正確觀念，例如「學習是為了奠定在社會的基礎，並拓展更多選擇機會」、「學習習慣要特意養成，並不會自動隨著時間而升級」等等。

但到最後，還是得試著讓孩子自己練習做決定，洛洛老師強調，父母要跳脫自己的焦慮，練習信任孩子，孩子才有機會學會為自己負責。

父母必修課2：對孩子的期待要合理，練習用「加法思維」看孩子

望子成龍、望女成鳳是人之常情，許多父母都希望孩子表現亮眼，特別是上了國中之後，即將面臨考高中這個關卡，父母大多會比較看重成績。

但洛洛老師觀察，有些父母對孩子的要求會無限上綱，希望孩子考第一名、拚第一志願，當父母總是用過高的標準來要求孩子時，孩子很容易會覺得自己不夠好，甚至會很挫敗。

「其實，都已經國小畢業了，父母大概都知道孩子的狀況，重點是能不能放下執著，體認到每個孩子都是不一樣的個體，如果總是『要求魚去爬樹』，那大家都痛苦。」

她強調，父母不是不能要求成績，而是對孩子的期待要合理，比較建議的方法是，平心靜氣的跟孩子一起檢視現況，訂出階段性目標，然後陪孩子找方法，在一步步的前進中，慢慢累積信心，而不是就直接掛一個第一志願的高標在孩子面前。

洛洛老師建議，父母要常用「加法思維」來看孩子，正向聚焦在孩子做好的、進步的地方，練習看到孩子的付出跟努力；這並不容易，因為我們的社會文化已經很習慣「設定100分的標準，有錯就扣分」，但「加法思維」還是很值得練的。

父母必修課3：溝通模式再升級，避免孩子愈來愈「省話」

親子溝通是最讓國中生父母頭痛的事，洛洛老師觀察，孩子會愈來愈「省話」，有一個主因是父母跟孩子講話時，總是聊課業或分數，「孩子被問這些，就像我們被老闆關注自己的工作或業績一樣，難免會有壓力。」

很多父母叮嚀的事情，孩子其實都明白，但常常缺乏具體的方法或實踐的決心，所以只想趕快結束話題；加上父母無形中流露出的批評與質疑，也容易引發孩子的情緒，在態度、氣氛不好的情況下，親子間就很難順暢地對話。

洛洛老師建議，父母在言談之間，要避免只提到孩子的「該盡的責任」，卻沒有關心孩子「現在的狀況」；平常可以多鼓勵孩子分享，特別是孩子願意聊到自己喜歡的網紅、動畫人物或偶像明星時，也要耐著性子聆聽，藉機多瞭解孩子。

當對孩子有要求時，也要試著客觀具體的陳述，避免情緒化，例如孩子晚歸，與其說「你為什麼那麼晚回來？」，不如說「現在時間很晚了，我會擔心，下次如果比較晚回來，可以先跟我說嗎？」

父母必修課4：陪孩子探索興趣，引導但不控制孩子的生涯選擇

國中階段的孩子，面臨生涯第一個分岔點，要讀高中還是高職，讓很多人很頭痛。洛洛老師指出，雖然學校也都會給予孩子適性發展的建議，但畢竟父母更瞭解孩子，不妨多花點心思陪伴孩子，找出未來想走的路。

釐清孩子自身的特質與興趣、參照客觀的成績分數、瞭解各個學校的辦學特色等等，是做升學選擇時的重要功課。

其中，「興趣」是最關鍵卻也最難掌握的要素，洛洛老師提醒，現在許多父母會讓孩子學很多東西，但興趣不完全等於才藝，重點是要觀察孩子的熱情所在。

而且，同樣的興趣，也會衍生出不同的道路，例如喜愛籃球，並不代表就只能當選手，還有教練、營養師、球隊公關、球隊經營者、賽事報導者等選擇，父母的任務，是陪孩子更細緻的看到自己的特質、更寬廣的想像各種可能性。

有個大前提是，父母可以給引導、給建議，但最好別替孩子做決定，「當父母沒有『非要孩子成為誰不可』，孩子才可能發展出自己的樣貌。」洛洛老師強調。

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文章授權轉載自《未來Family》