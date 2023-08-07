好讀周報／蚯蚓入侵北極圈 脆弱生態系統恐面臨破壞、釋放溫室氣體

文／編譯梁采蘩

蚯蚓大軍正在北極圈開疆闢土，為何科學家對此深感擔憂？在世界多數地區，蚯蚓的存在通常代表該地土壤健康。但北極永凍土自上個冰河時期以來就不存在蚯蚓，如今因暖化變得宜居，引來這些蠕蟲入侵，一旦牠們進駐就難以根除。科學家擔心這可能讓當地脆弱的生態系統產生劇變，並且釋出人類最不樂見的「禍害」。

《紐約時報》報導，極北之地自上個冰河時期以來就不存在蚯蚓，如今正被這些蠕蟲占領。科學家說，這種地盤擴張勢必改變北方生態系統，對整個地球會影響到什麼程度，至今還無法全盤理解，也可能無法挽回。

瑞典優密歐大學（Umea University）研究蚯蚓的生態學教授克拉明德（Jonatan Klaminder）說：「我們應該謹慎看待這種生物，因為牠一旦到來就很難清除。我們應該仔細研究這種生物會帶來什麼影響。」

科學家不樂見蚯蚓出現在北極的永凍土，擔心這可能讓當地脆弱的地下生態系統產生劇變，釋出各種禍害物質。（圖／路透）

在溫帶以及世界多數地區，若鏟起土壤富含蚯蚓，代表該片土地很健康，充滿了植物群、真菌與有益細菌。蚯蚓會翻動土壤，使其透氣透水，有利植物生長。牠還會將地表的枯枝落葉等有機物質帶往土壤中，並透過咀嚼腐爛的有機物，排出富含營養的肥料，為土壤施肥。

但這些活動若發生在北極與副極地地區，則可能破壞生態系統的自然平衡，例如以某些植物的犧牲為代價，促進另一種植物生長，進而改變整個食物網。當地稀有植物本已受氣候變遷威脅，生存空間將更被壓縮。

研究顯示，至少從19世紀中葉起，人類就在有意無意間把蚯蚓帶到北極圈內與副極地地區，包括飼養這些蟲作為魚餌，或棲息在用於草坪和花園的外來土壤中。可以說，有人的地方就有這些蠕蟲。

人類引發的全球暖化導致永凍土融化，給了這些蚯蚓立足之地，一旦適應環境，雌雄同體的牠們就能自我繁殖。

克拉明德說：「至少在那裡，蚯蚓比溫度更能改變植被。」牠們還能引發微生物活動，釋放儲存在永凍土中的二氧化碳、甲烷與氮氣等強力溫室氣體。

（下有清晰蚯蚓圖，請小心觀看）