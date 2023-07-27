英語解憂室／國三生如何同時學習新課程 並複習舊課程？

國三生在學習新課程的同時，還須準備國一二範圍的模擬考，面對進度跟總複習課程的雙重課業進度，同學們是不是希望能更有效率地解決英語這一科呢？

力宇教育國中英語會考總複習課程由Yvonne老師主講，每個文法重點均透過俐落簡潔的破解法，帶領同學看到題目直接抓到關鍵字，就能輕鬆破題！

國三上的課程中的「被動語態」的用法，在國中會考是常考文法之一，同學一定得了解清楚。Yvonne老師在國中英語會考總複習課程中，統整了學校課程提及的簡單式、進行式、完成式及助動詞的被動語態外，更介紹了使役動詞及感官動詞的被動語態用法，統整介紹所有文法重點，讓國三生在總複習階段能夠全面性理解，也能夠在升高中前打好英文先修基礎，輕鬆銜接高中英文課程！

被動語態大多以「物」當主詞，接著找出be 動詞與 p.p.，就能夠從選擇題中找到答案。而感官動詞使役動詞與感官動詞的被動語態該如何使用呢？讓Yvonne老師的課程帶您了解！