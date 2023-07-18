好讀周報／日本青少年吹整形風 家長當獎勵：若能自信上學未必是壞事

文／記者雷光涵

日本愈來愈多青少年去做或想做微整型。這些Z世代的父母也開始覺得：若小孩能自信上學，整型不見得是壞事。有爸爸同意，女兒考上明星高中的獎勵，就是割雙眼皮。

《朝日新聞》報導，一名15歲的女孩有一眼是內雙，今年國中畢業後到美容診所接受雙眼皮手術。她從國中二年級起，每天早上貼了雙眼皮才到校，希望一勞永逸。爸爸答應考取明星高中的話，帶她去微整型。

少女的媽媽對整型有點排斥，認為外貌不能代表一個人的全部。後來見到女兒愉快地上高中，媽媽覺得「整型可能是正解」，不過「有錢就能換到美貌的邏輯，實在不可取」。

東京新宿一間美容診所指出，日本青少年美容整型需求增加，2015年到2021年間到診所接受雙眼皮手術的少年成長47倍。醫師鈴木知佳指出，這一代有更多父母認同，整型能治癒孩子的自卑心理。

診所院長吉種克之指出，藝人公開承認整型，大眾正面看待，讓整型不必再躲躲藏藏，他認為，想整型的青少年之所以增加，受智慧型手機與社群普及影響很大。

關西大學教授谷本奈穗指出，日本社會確實被「外貌至上」的價值觀所煽動，父母若接到孩子這樣的要求，不要只回答好或不好，應該與孩子有更多討論，不要全盤否定外貌至上。