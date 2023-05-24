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國中國文／生活中超級實用的語文常識——題辭

聯合新聞網／ 力宇教育

最近疫情趨緩，人們開始從宅在家的狀態轉變為報復性出遊，一遇假日，各大觀光景點可說是人滿為患，餐廳在用餐時分更是大排長龍、一位難求，中意的飯店、旅館也非得在兩三個月前預訂不可。加入出遊行列的同學們，不知道用餐時你是否觀察過餐廳裡的擺設與裝潢呢？

若是你仔細觀察過，就會發現很多餐廳都掛有「聞香下馬」、「高朋滿座」、「佳味餚香」等祝賀性質的匾額。而當夜晚降臨，你回到下榻的飯店、旅館準備休息時，可能也會不經意地在飯店一角看到題有「貴客盈門」、「賓至如歸」、「高軒蒞止」等字樣的匾額。這些匾額上的題字，我們就稱為「題辭」。

「題辭」是一種表達慶弔之意的簡短文辭，舉凡生活中各種婚喪喜慶的場合，我們都會使用到它，可以說是最親民的語文常識了，現在就讓我們跟著林伶老師的腳步一起來認識題辭吧！

延伸資訊：

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力宇教育

https://www.leadu-edu.com/about/

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