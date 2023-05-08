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好讀周報／二手衣回收變調被當垃圾桶 業者收手不做了

聯合報／ 好讀周報
民眾把二手衣回收箱當家用垃圾桶，將不要的床墊、枕頭、廢棄物等棄置到二手衣回收箱，造成業者困擾。（圖／中央社）
民眾把二手衣回收箱當家用垃圾桶，將不要的床墊、枕頭、廢棄物等棄置到二手衣回收箱，造成業者困擾。（圖／中央社）

文／記者卜敏正、尤聰光、王昭月、潘欣中、劉明岩、賴香珊、劉柏均

舊衣回收讓資源循環再利用，卻有民眾缺乏公德心，把二手衣回收箱當家用垃圾桶，不僅常見破爛內衣褲，甚至被倒入廚餘，成為回收團體的大災難。不少回收箱的業者決定撤點收手，許多二手衣回收箱陸續在街頭消失。

●舊衣出路受限 不做了

台東市公所和業者簽約設置的二手衣物回收箱上月底到期，台東洪姓回收業者決定收手，她抱怨，「收到太多垃圾了」，近年因為疫情，二手衣物無法外銷，加上國內社福機構幾乎都可以收到善心團體捐的新衣，回收的舊衣出路受限。她感嘆太多人沒公德心，回收的二手衣近7成都是垃圾，甚至被丟廚餘，箱內衣物遭汙染，只能全丟棄，回收箱周邊也常被放置垃圾，決定不再續約。

民眾把二手衣回收箱當家用垃圾桶，將不要的床墊、枕頭、廢棄物等棄置到二手衣回收箱，造成業者困擾。（圖／記者卜敏正翻攝）
民眾把二手衣回收箱當家用垃圾桶，將不要的床墊、枕頭、廢棄物等棄置到二手衣回收箱，造成業者困擾。（圖／記者卜敏正翻攝）

●彰化南投喊停：沒賺頭

舊衣回收箱曾是鄉鎮市公所的生財金雞母，彰化縣、南投市過去都曾設置，但因業者沒賺頭，早已消失街頭。彰化縣2017年5月喊停，南投市2020年也暫停，改由清潔隊資源回收車接手。

南投市公所主任秘書曾茂榕說，舊衣外銷市場萎縮，廠商無法外運他國，導致國內難以積極處理回收，回收箱淪髒亂點，契約到期就停止。

●缺空間缺人手 成負擔

民間團體的舊衣回收也遭遇相同難題，當年的經濟支柱，如今成為負擔。台東家扶中心考量人力不足，也欠缺空間囤放衣物，不堪使用的舊衣還要想法子去化，相當棘手，近兩年暫停捐贈。台中肯納基金會也喊停，執行長陳威宇表示，整理成本高，販售、個案需求較少，又遇上疫情，已停止接受衣物捐贈。

台東牧心智能發展中心主任許惠雅說，民眾捐贈的二手衣會評估品質，9成新、全新衣物可接受，若狀況不佳只能婉拒，否則是一大麻煩。伊甸基金會社工陳昭容說，許多民眾不詢問就直接寄來二手衣，造成困擾。

黃姓社工說，春節前送來的舊衣數量更是驚人，每天賣力整理出兩貨車轉贈，倉庫裡的二手衣仍常爆滿，堆到天花板高，社工累到虛脫，被迫停收一段時日。許多舊衣應直接丟進垃圾車，還要花2、3千元請清潔隊清理，形成另類負擔。

二手衣業者觀察，回收箱清理出來的衣物，約7成是無用的廢棄垃圾。記者卜敏正／攝影
二手衣業者觀察，回收箱清理出來的衣物，約7成是無用的廢棄垃圾。記者卜敏正／攝影

屏東縣潮州鎮設置十餘個舊衣回收箱，由屏東縣身心障礙民俗技藝推廣協會設置，即便會收到床單、被單等雜物，因仍是經濟支柱之一，協會表示不會撤除。

目前各縣市二手衣回收箱，部分縣市開放一般業者承租，台北、台中等縣市則規定社福機構才能申請設置，但要先審核。台中市近4年舊衣回收量每年約3831公噸，其中1/3捐贈社福團體，2/3由環保局回收賣給回收商，外銷出口、降級使用或做成固體燃料，以去年平均變賣單價計算，約可增加156萬元收入。

好讀周報

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