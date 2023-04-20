拯救貧窮飲水及永續資源設計 嘉大木設系作品入圍德國紅點大獎

嘉義大學木質材料與設計學系林翰謙校長所帶領的研究團隊，以「SIMPLE HOPE」與「Life BAG」分別入圍2023年安全與保護類及永續性的德國紅點設計大獎，希望能讓地球環境資源永續循環，更幫助貧窮國家的人民能取得乾淨的飲水，減少疾病傳播。

嘉大表示，校長林翰謙所帶領的環境機能材料研究室團隊農業科學博士班謝婉婷、大學部畢業生蔡郁婕、湯筑閔及林育廷，參加德國著名設計協會（Design Zentrum Nordrhein Westfalen）主辦的紅點設計概念（Red Dot Award:Design Concept），以「SIMPLE HOPE」與「Life BAG」分別入圍2023年安全與保護類及永續性的德國紅點設計大獎。

「SIMPLE HOPE」為團隊利用活性碳在生物多樣性方面發揮吸附物質功能，吸附雜質到飽和後，經過替換後可產生的過濾效果，使用者可以方便快速從天然環境中木材樹葉等材料，經由簡易的製碳流程，在溫度800～1000度的無氧環境下，簡易獲得活性碳，隨時更換濾材，輕鬆獲得乾淨的水資源。

每年全球產生逾5萬億個塑膠袋，許多國家已禁止或限制使用塑膠，但塑料袋仍是目前市場最常見的包裝材料。團隊利用活性碳吸收水分和有機物之特性，將活性碳、紙漿纖維和植物種子混合製成「Life BAG」，可保持蔬菜新鮮，並能延長食材保質期，「Life BAG」使用後，可種植於土壤中，再次利用活性碳和紙漿纖維提供種子發芽的營養和水分，30～45天即可採收新鮮的蔬菜，不但能再次獲得食物，更能減少塑膠對環境的汙染，友善地球。