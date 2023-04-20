拯救貧窮飲水及永續資源設計 嘉大木設系作品入圍德國紅點大獎
嘉義大學木質材料與設計學系林翰謙校長所帶領的研究團隊，以「SIMPLE HOPE」與「Life BAG」分別入圍2023年安全與保護類及永續性的德國紅點設計大獎，希望能讓地球環境資源永續循環，更幫助貧窮國家的人民能取得乾淨的飲水，減少疾病傳播。
嘉大表示，校長林翰謙所帶領的環境機能材料研究室團隊農業科學博士班謝婉婷、大學部畢業生蔡郁婕、湯筑閔及林育廷，參加德國著名設計協會（Design Zentrum Nordrhein Westfalen）主辦的紅點設計概念（Red Dot Award:Design Concept），以「SIMPLE HOPE」與「Life BAG」分別入圍2023年安全與保護類及永續性的德國紅點設計大獎。
「SIMPLE HOPE」為團隊利用活性碳在生物多樣性方面發揮吸附物質功能，吸附雜質到飽和後，經過替換後可產生的過濾效果，使用者可以方便快速從天然環境中木材樹葉等材料，經由簡易的製碳流程，在溫度800～1000度的無氧環境下，簡易獲得活性碳，隨時更換濾材，輕鬆獲得乾淨的水資源。
每年全球產生逾5萬億個塑膠袋，許多國家已禁止或限制使用塑膠，但塑料袋仍是目前市場最常見的包裝材料。團隊利用活性碳吸收水分和有機物之特性，將活性碳、紙漿纖維和植物種子混合製成「Life BAG」，可保持蔬菜新鮮，並能延長食材保質期，「Life BAG」使用後，可種植於土壤中，再次利用活性碳和紙漿纖維提供種子發芽的營養和水分，30～45天即可採收新鮮的蔬菜，不但能再次獲得食物，更能減少塑膠對環境的汙染，友善地球。
德國紅點設計大獎創立於1995年，為世界四大國際設計競賽之一，嘉大連續2年入圍紅點設計概念獎。林翰謙表示，木質材料與設計學系近幾年來的銳變，已由木製產品製作，提升到如何讓材料有效利用，進而納入設計的概念，達到使用機能性的附加價值。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言