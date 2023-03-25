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高中生疑遭師長霸凌憾事引公憤 網紅：校園與軍隊最明顯

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國內某高中男學生疑遭學校主任、教官長期霸凌及不當管教，今年2月不幸過世。示意圖。圖／Ingimage
國內某高中男學生疑遭學校主任、教官長期霸凌及不當管教，今年2月不幸過世。示意圖。圖／Ingimage

國內某高中男學生疑遭學校主任教官長期霸凌及不當管教，今年2月不幸過世。網紅「鬼才阿水」在臉書表示，這名學生選擇離開世界，背後卻隱藏著作育英才師長的惡意。

鬼才阿水表示，該起事件為台中一名高中生，半年前被學校的主任與教官盯上，從同學抽電子煙到班上掉錢，過錯都賴在這名孩子身上，甚至在孩子為自己辯解時不斷恐嚇，還要求同學跟該生保持距離，不斷攻擊與抹黑的堆疊，最終讓這名孩子走上絕路。

他說，當高中生心懷對世界的憤怒，跑去附近的書店買了大量白包撒在教室裡，更從四樓灑到三樓，宣洩不滿，但最終心裡仍然扛不住，選擇離開這個世界。當同學為此忿忿不平時，學校卻對外宣稱是意外離世，更恐嚇那些將真相說出來的孩子們，這些都是不實的謠言，從主任到教官，依然覺得這世界有權勢都能解決一切問題。即使這是一條寶貴的生命。

鬼才阿水表示，而我們卻在事件發生這麼久之後，才逐漸從各方訊息中將拼圖拼湊起來，原來背後的真相如此令人心疼。校園與軍隊大概就是這種情況最為明顯的地方。

他說，這些人手握一些權利，明白無論是學生還是阿兵哥都是被要求服從，於是就給了這些人的邪惡更多滋長空間，從一開始的騷擾與言語攻擊，到進一步的暴力與壓迫受害者遭到孤立，最後，這些苦痛造就了一輩子的傷害。

他表示，當聽到這故事時相當難受，特別當他也曾歷經這種不平的對待時，那種心理的憤怒與哀怨無法排解，隨之而來的就是龐大的負能量隨之而來。「我只是很幸運，一路上遇到許多貴人相助，當我有能力時也能伸出援手，最後至少沒有走上歪路，還能做一個能帶來正向影響力的人，這就足夠了。願同學安息」。

網友說，「真的很厭惡這種手握權力隨意玩弄別人的人，而且這種人都可以活很久」、「在日本，學校相關人員早就在電視媒體面前，公開鞠躬道歉了」、「媽媽市長會心疼嗎」、「師長的霸凌黑數比我們想像的多很多，有些人，真的只是成績好，所以當了老師，不表示他適合當個老師」、「支持汰換不適任教師」、「沒有人該被霸凌！尤其是最不該被師長霸凌」。

也有網友表示，真相很可能不是我們以為的這樣，霸凌因果通常很複雜。只是心疼這單純的家長。「期待教育體制？把孩子送去學校就好？養孩子靠自己最實在，絕對不是靠老師或學校啊！難怪真正優秀的人才都離開學校不當老師了，那剩下的是？」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

霸凌 教官 主任

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