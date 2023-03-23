英語解憂室／One of, Both of, Any of... 這些代名詞後面該放什麼動詞呢？

同學們，我們先練習下面三個題目吧！

1. One of the windows ( is / are ) broken. 2. All of the water ( is / are ) polluted seriously. 3. ( One / Any / All ) of the gift boxes are already put under the Christmas tree.

答案：1. is; 2. is; 3. All

同學在答題的時候，是不是被 one, windows, all, water, gift boxes 這些又是單數或是複數的名詞搞糊塗了？

這是國中會考每年必出的考題，同學不可輕忽，請務必好好分辨清楚他們的用法，力宇教育Yvonne老師在國中總複習的課程，使用她擅用的貼心口訣及破解法，帶領同學輕鬆記憶來快速解題，針對數量代名詞的用法，更是整理了三大公式讓學生一次釐清觀念，再搭配試題演練，讓學生增加實戰經驗。

下列這三個公式，後面應該怎麼填呢？快跟著Yvonne老師的影片，打好穩健基礎，輕鬆迎戰國中英語會考吧！