伊利諾大學系統訪陽明交大　聚焦醫師工程師人才培育

美國伊利諾大學香檳分校卡爾伊利諾醫學院（Carle Illinois College of Medicine）為世界最早以科技為導向的醫學院，和國立陽明交通大學同樣培育醫師工程師。本周伊利諾大學率團訪問陽明交大並與醫學系學生座談，雙方將在醫師工程師基礎上建立初步合作，陽明交大醫學系七名學生將於今年暑期率先赴美交換，最快明年伊利諾大學亦將有學生進駐陽明交大實驗室。

伊利諾大學系統包含香檳、春田、芝加哥三個分校，陽明交大校長林奇宏去年訪問該校簽訂合作意向書，本周伊利諾大學系統總校長柯霖、醫學院院長柯翰等14人也造訪陽明交大，參訪了醫院與科技業者。

來台首日，卡爾伊利諾醫學院副院長潔科拉參訪陽明交大數位醫學暨智慧醫療推動中心，以及甫成立醫學電資組的電機工程學系，並親身體驗陽明交大與台灣新創產學合作研發的以光場裸視3D浮空影像與凌空互動技術。

今返美前夕，學生研究部主任奧莉薇亞與6名陽明交大醫學系醫師工程師組與2名醫學系一般組學生座談，了解台灣醫學人才培育。兩校醫學系未來將在問題導向課程創新、學生互訪與產業實習展開交流，也確定雙方會在神經科學、心血管疾病、智慧醫院與癌症等研究領域密切合作。