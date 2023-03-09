柴山台灣獼猴竟不只吃香蕉 日籍交換生好傻眼

高雄柴山台灣獼猴常遊客食物，甚至跑進學生宿舍、學校辦公室搜刮食物，連珍珠奶茶等手搖飲都喝，以致學生取外送餐點時需自備BB槍防身。日本人間環境大學總合心理學5名到高雄醫學大學的交換生，日前結半到柴山觀察台灣獼猴習性，好訝異台灣獼猴子竟然不只吃香蕉！

高雄醫學大學人文社會科學院心理學系近年與「台灣獼猴共存推廣協會」合作，讓實習生透過教育及觀察認識台灣獼猴習性，進一步幫協會找出與獼猴和諧共存的方法，學校更趁國際交流月，安排日本人間環境大學綜合心理學系5名交換生到柴山實地觀察台灣獼猴生態。

高醫大心理學系櫻井正二郎副教授策畫下，帶日本交換生實地到柴山觀察生態及獼猴群，上山前先由副教授陳炤杰介紹台灣環境與生態，櫻井正二郎則用比較心理學觀點解說靈長類行為，並邀請台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟為交換生講解台灣獼猴的生態、習性及猴群社會樣貌。