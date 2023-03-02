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國中自然／金屬燃燒反應大不同 3D實驗室中全面探究

聯合新聞網／ 力宇教育

美麗的煙火在空中綻放時，絢爛的景色總是令人目不暇給。同學們知道煙火的亮光和繽紛的顏色與金屬的氧化有關嗎？當某些金屬或其化合物燃燒時，會產生強烈的白光或是特定的火焰顏色，這些化學反應可被應用在煙火、閃光彈或仙女棒等物品上。

金屬燃燒時的溫度通常較高，有些對氧活性大的金屬如鈉、鎂的燃燒反應較激烈，可能存在著危險性，力宇教育的孟翔老師利用擬真的3D實驗室，帶領同學們安全探究金屬燃燒時的反應，以及燃燒後生成物溶於水的酸鹼性等知識，快點開影片，一起來觀看鎂帶燃燒時會發生什麼事吧！

☆全影片收錄更多種金屬的氧化實驗與重點比較，帶同學們更深入學習章節知識，完整課程可點下方【延伸資訊】了解更多喔！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中自然二下

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10497

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

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