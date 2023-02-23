圖表看時事／微風90萬客戶個資遭駭 放駭客論壇兜售

微風集團資料庫驚傳遭駭，九十萬名會員的個資、發票、訂單與供應商資料全被放上駭客論壇兜售。微風表示接到勒索信，但強調已報警，內部資安團隊也已完成軟體以及作業系統安全性更新，但可能外洩的個資，只能提醒會員定期修改密碼以保障安全。

微風系統更新 要會員改密碼

據了解，微風日前收到匿名網路勒索信件，信中揚言若不付「贖金」，就會公開資料庫，微風並未妥協，也在二月十五日發出公告，表示因系統更新作業，會員點數活動全數暫停，並以簡訊通知會員，因應系統升級修改密碼。

而在駭客論壇BreachForums隨即有人聲稱竊得微風百貨的內部資料，其中包括所有的業務資料、公司及供應商的資料、九十萬用戶個資、發票、訂單、付款資料，以及卅個專案的原始碼，總共超過一五○GB，駭客還強調個資含會員帳號密碼，讓曾在微風消費的民眾擔憂個資全都露。

企業罰款 與詐騙金額不相稱

刑事局證實，微風集團十五日向警方報案，目前由刑事局偵九大隊偵辦調查。一名負責國內資安警官指出，民眾因為資料外洩，被詐團騙錢，每次加總至少是數千萬元損失，但企業卻只罰款數十萬元，責任明顯不相稱；若將來對企業罰款力道高於企業對資安的資源投入，將能逼使企業重視資安問題。

調查局指出，這幾年政府對資安防護工作一直在精進，除內政部在二○一八年的存留資料在暗網販售，近年市面上幾乎沒看到有新的大宗個資外洩；暗網丟出來的個資多半是早年的舊資料，早已沒有「保鮮期」。

企業資安危機 最怕駭客勒索 圖／聯合報提供

個資聯防通報啟動 IP不在台

據了解，微風在被勒索後，隨即向數位發展部報備，但數位部回應會去找駭客IP位址，但目前得知IP位址不在台灣，要追查恐有困難，僅能要求企業做好資安防護。

數位部官員說，行政院個資聯防通報機制已啟動，國發會向微風的主管機關經濟部了解中，數位部也同步收到通報，會配合經濟部進行後續處理程序。經濟部官員表示，因為不是資安專業，主要負責通報、約定行政協助時間，由商業司和數位部技術人員一起到現場找問題。

資料庫被打包帶走 業界熱議

微風則表示，第一時間立即啟動損害機制，內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層，呼籲共同打擊不法行為並會全力配合警方偵辦調查。此外，經內部清查確認，外流個資與公司資料庫有所落差，駭客未必是從微風駭入，但提醒會員定期修改密碼，以保障個資安全，也勿將密碼等資料交付他人，避免遭不當利用。

不過，微風這次是整個資料庫被人「打包帶走」，也讓業界議論紛紛。遠東SOGO表示，過去內部沒有發生過這種事情，SOGO把資安放在最重要的管理順序，所有個資都加密處理，存取權限完整控制嚴加稽核。

也有業內人士說，對於零售業而言，消費者資料絕對是最重要的，否則對商譽是沉重的打擊，且若有消費者對於百貨資安產生疑慮，不願加入會員或留下資料，業者要掌握消費數據精準行銷就更為困難。