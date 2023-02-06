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高行健獲法國榮譽軍團司令勳章 首位華人文學藝術家

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣師範大學講座教授、諾貝爾文學獎得主高行健，榮獲法國總統馬克宏親頒法國榮譽軍團司令勳章（Commandeur）。圖／台師大提供
台灣師範大學講座教授、諾貝爾文學獎得主高行健，榮獲法國總統馬克宏親頒法國榮譽軍團司令勳章（Commandeur）。圖／台師大提供

台灣師範大學講座教授、諾貝爾文學獎得主高行健，榮獲法國總統馬克宏親頒法國榮譽軍團司令勳章（Commandeur），成為法國授勳傳統兩百多年來，榮獲最高榮譽的華人文學藝術家，表彰其持續致力於文學及藝術創作之卓越成就。

法國榮譽軍團勳章始於1802年，由拿破崙所建立的榮銜制度，每年由法國政府提名表彰法國各領域中最具傑出貢獻者，是法國政府頒發的最高榮譽，也是世界上最著名的勳章之一，分五個位階，如文學家金庸、電影導演李安等都曾獲第五等騎士勳章（Chevalier）。

高行健在2002年曾因為諾貝爾文學獎桂冠得主獲頒法國榮譽軍團騎士勳章。時隔20年，法國政府再次授予勳章，並於2022年4月6日頒布授予高教授法國榮譽軍團三等勳章「司令勳章」的公告，卻因為疫情阻礙，延到今年1月27日才為高行健授勳。

這次授勳典禮於法國總統府(Élysée Palace)為高教授專場舉行，包括政府官員、高教授的法國友人等各界貴賓共襄盛舉，由法國總統馬克宏特別演講頌揚其各項成就，足見法國當局對高行健的隆重禮遇。

高行健是國際著名的全方位藝術家，集小說家、戲劇家、詩人、戲劇和電影導演、畫家和理論家於一身，為華人現代小說和實驗戲劇的先驅，作品包括長篇小說《靈山》和《一個人的聖經》、劇作《車站》、《彼岸》、《逃亡》、《生死界》等。

高行健在2000年更以《靈山》獲諾貝爾文學獎。旅法期間，至今已出版書籍400餘本（40多國語言譯本）、50本畫冊，舉辦個展90多場，親自導演製作演出戲劇10部，創作之劇本也在各國演出多達130餘場，如此輝煌的成就，是高教授此次獲獎重要的理由之一。

台師大校長吳正己表示，高行健2012年起擔任台師大表演藝術研究所講座教授，連續多年蒞校授課，並於2017年受頒名譽文學博士學位，以表彰其崇高成就與對人類社會之卓越貢獻，高行健與師大淵源深厚，更屢屢贈與師大親筆手稿及畫作，他在台師大百年校慶的致詞中更表示，「台灣現今已成了我的故鄉，師大也是我的大學。」

台師大也提到，校方歷來推廣高行健的藝術創作不遺餘力，自2012年起多次舉行高行健作品展覽，展示或出版高行健畫作及手稿；表演藝術研究所則陸續推出如《夜遊神》中文版世界首演、華麗搖滾音樂劇《山海經傳》、音樂舞蹈劇《靈山》、《獨白》、大學定目劇場《靈山上的獨白》等高教授經典作品。2019年跨院整合設立「高行健的文學與藝術」、「高行健戲劇研究」等課程，帶領學生領略高行健的大師風采。

台師大也於2021年於圖書館6樓設立高行健資料中心，典藏其作品、文獻及相關研究資料，藉由台師大於人文藝術領域具有優勢與特色，以及文學院、藝術學院、音樂學院等相關單位的跨領域合作，並開設高行健文學與藝術共同課程，期許未來發展成為華語地區的高行健研究重地。

人在法國的高行健教授獲獎後，與高行健資料中心總監林淑真通話，分享受勳的興奮之情。林淑真表示，這次法國政府當局給予高教授的創作生涯極高肯定，讓高教授格外感動。

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