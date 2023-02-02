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拉法葉購艦第一筆犯罪所得追到 3.3億由列支敦斯登匯入北檢

英語解憂室／易混淆單字raise, rise, arise 用法與發音一次搞懂！

聯合新聞網／ 力宇教育

同學們，在看影片了解之前，先試著作答下面兩題！

1. My uncle _________ some pigs on the farm last year.

(A) rose (B) raised (C) arose

2. The Sun _________ from the east every day.

(A) rises (B) raises (C) arises

是否上面六個選項，同學是否霧茫茫了呢？

別擔心，讓力宇教育 Jackson老師帶同學一一破解他們！

raise 是什麼意思呢？舉起？提出？養育？募款？ 這四個全部都是！

raise還真是個單字大魔王啊！有這麼多單字的意思，還跟rise (上升) 和 arise (發生) 容易混淆，建議同學在背誦單字的時候，要使用單字例句一起學習，把他們全都分清楚喔！

Please raise your hand. (請舉起你的手。)

Jackson raised a question. (Jackson提出了一個問題。)

He raised animals on the farm. (他在農場養動物。)

They are going to raise the money. (他們正要去募款。)

另外rise的過去分詞 risen 及 arise的過去分詞 arisen，這兩個字的發音也要特別注意！

延伸資訊：

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

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