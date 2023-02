英語解憂室／易混淆單字raise, rise, arise 用法與發音一次搞懂！

同學們,在看影片了解之前,先試著作答下面兩題!

1. My uncle _________ some pigs on the farm last year. (A) rose (B) raised (C) arose 2. The Sun _________ from the east every day. (A) rises (B) raises (C) arises

是否上面六個選項,同學是否霧茫茫了呢?

別擔心,讓力宇教育 Jackson老師帶同學一一破解他們!

raise 是什麼意思呢?舉起?提出?養育?募款? 這四個全部都是!

raise還真是個單字大魔王啊!有這麼多單字的意思,還跟rise (上升) 和 arise (發生) 容易混淆,建議同學在背誦單字的時候,要使用單字例句一起學習,把他們全都分清楚喔!

Please raise your hand. (請舉起你的手。)

Jackson raised a question. (Jackson提出了一個問題。)

He raised animals on the farm. (他在農場養動物。)

They are going to raise the money. (他們正要去募款。)

另外rise的過去分詞 risen 及 arise的過去分詞 arisen,這兩個字的發音也要特別注意!