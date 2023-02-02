中斷三年 高雄醫學大學首發赴日交流收獲豐

疫情漸解封，高雄醫學大學校長楊俊毓元月29日率團前往日本進行中斷三年的實體交流，也會今年3月高雄醫學大學及高雄市立大同醫院兩場台日國際學術研討會暖身，強化國際醫學交流與強化國際醫療合作。

高醫體系國際交流首發團此次拜會長野縣松本市政府、石川縣加賀市政府、金澤醫科大學、松本大學及信州大學附屬醫院，訪問團成員包括高雄醫學大學副校長吳登強、高醫大教授侯明鋒、副教授劉益昌、大同醫院院長傅尹志、小港醫院副院長洪志興、旗津醫院長蔡忠榮等人。

此行適巧遇上日本10年來最強寒流，但一行人克服暴風雪熱情交流，天寒地凍中，松本市長、加賀市長、議長和議員們都親自迎接高醫體系參訪團，讓成員感到無比暖心。高醫大表示，日本是台灣重要合作夥伴，此行除特別邀約日本學者3月來台參與高醫大舉辦的台日國際學術研討會， 也與金澤醫科大學簽署合作備忘錄。

高醫大指出，金澤醫科大學團隊疫前數次訪台，和高醫大暨體系醫院建立良好合作關係，此次雙方針對最受到全球關注的細胞治療與再生醫學領域簽訂合作協議書，將透過共同研究、交換學生與教研人員等方式促成台日在密利合作，目標之一是共同研發適合台灣族群以腫瘤新生抗原為基礎的癌症治療疫苗。