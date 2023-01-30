好讀周報／法國強制學生穿制服 第一夫人挺：消除歧視又省錢

文／陳韻涵

新聞故事：法國極右派在國會推動強制全國學校統一穿制服的法案，引起社會輿論，法國第一夫人碧姬．馬克宏13日表態，支持學生穿制服，盼藉此消除歧視並為學生及家長省錢省時間。然而，學校制服未必平價，南韓一間國小的制服要價上萬元，招致非議。

法國本土所有公立學校均未強制規定學生穿制服，教育部長恩迪亞耶也反對制定法律規範。歷史學者列李佛瑞表示，穿制服的規定可追溯於拿破崙時期，部分公立學校直到1960年代仍保留穿制服的規定，但1968年5月學運後則大多解除制服規定，僅少數私校和軍校要穿制服。在那之後，學校是否穿制服成為法國的政治議題。

69歲的碧姬當時回答一位14歲少女的提問時表示：「我在學生時期穿過制服，穿了15年的深藍色短裙和毛衣。我覺得不錯。」曾為高中教師的碧姬說：「穿制服能化解差異，節省（挑選衣服的）時間，也節省（買名牌服飾的）金錢。我贊成學生穿制服，但設計要簡約，別太乏味。」

法國右翼政黨「國民聯盟」在國民議會提出7項法案，其中一項攸關學校制服。對部分人而言，穿制服代表平等，化解社會地位和財富的差距，但也有人覺得穿制服沒必要，應更關注其他校園議題。

然而，學校制服不一定平價，南韓釜山一所小學今年初通知家長，新版女學生制服每套要價105萬韓元（約台幣2.57萬元），男學生制服要價107萬韓元（約台幣2.62萬元），新制服的價格是舊制服的3倍。

南韓私校制服太貴，引發家長反彈。(圖／南韓中央日報)

家長表示，即便是私校，每套制服要價破百萬韓元也太貴了。不少家長反映，孩子不可能只買一套制服，而且青少年成長快速，不久後就要再換更大件的制服。釜山教育廳則表示，無相關法規可管。

該校表示，「每套制服皆為手工製作，且由知名韓服設計師操刀，由衷祝福每位穿上新制服的學生健康、驕傲、富裕且長壽。」眾多家長抗議後，校方說會在開學前邀請家長共商制服定價事宜，但「不久後就要開學了，學生仍須穿著新制服上課」。