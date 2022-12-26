快訊

影／悲慘耶誕禮物 男大生騎機車「犁田」撞保時捷恐賠數十萬元

世足賽／梅西超迷信！比賽時腳踝綁著紅絲帶4年 化解不幸詛咒

限購「含乙醯氨酚」退燒藥？ 王必勝：希望不要走到實名制這步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好讀周報／化石足跡佐證 人類祖先可能早就學會雙腳直立行走

聯合報／ 好讀周報
腳的百樣姿態。（繪圖／史密斯）
腳的百樣姿態。（繪圖／史密斯）

撰文／迪西瓦　繪圖／史密斯　翻譯／鄧子衿

我們人類的祖先早在演化出較大的腦部和語言之前，甚至在使用火或是打造石器之前，就開始做出一件其他哺乳動物從來都沒有做過的事情：用兩條腿走路。最古老的人族（hominin）化石骨骼已經證明人類祖先能夠直立步行，那大約是700萬~500萬年前。人類祖先開始用兩條腿而非四條腿行動，為後來的人類譜系帶來重大改變。雙足步行讓人類祖先拓展活動領域，飲食更多樣化，同時改變生育及育兒方式。彰顯人類獨特性的所有特徵，都是基於這種特別的行動方式。

有幅描述人類演化過程的經典圖畫：人類的各祖先依序排成一列，從貌似黑猩猩的動物以四足漫步開始，接著逐漸能夠直立，最後達到巔峰的是完全直立的智人（Homo sapiens），昂首闊步，邁開雙腳向前行。這幅名為「進步的腳步」（March of Progress）的圖畫自1960年代開始流行，以各種形式出現在無數的書籍、衣服和咖啡杯上。

但是近20年來古人類學的發現，迫使科學家重新繪製這幅傳統的線性想像圖。

現在已知，同時期人族有不同的物種散居在橫跨非洲的不同環境中，有些物種還在同時期演化出不同的雙足步行方式。雙足步行這種行動方式演化了很長一段時間，演化過程中也有許多變化。現代人類的步行方式並非事先註定，以一脈相傳的方式逐步邁向最終目標。現代人類的雙足步行方式，只是早期人族物種直立步行的其中一種，最終顯示這種行動方式最為優越。

人類在一生當中約莫會走1億5000萬步，足以繞地球三圈，我們漫步、大步、闊步、碎步、移步、快步、徒步與安步。你可能會認為步行再稀鬆平常不過，但是化石所揭露的是截然不同的事。步行絕不簡單，而是複雜曲折的演化實驗所得的成果，這項實驗最初是由中新世居住在森林中不起眼的猿類開始，最後人類物種的足跡踏遍全世界。

化石 好讀周報 考古

延伸閱讀

耶誕子夜彌撒暗批俄烏戰爭 教宗：人類渴求錢與權

「杯緣子河馬」孤零零趴水牆觀賞人類通勤！他堅持絕非P圖：每天下午報到

下雪集體飆車！水獺軍團「加速貼地飛行」 天然遊樂場超萌影片曝光

AI造反啦！Steam資源管理《叛逆AI模擬器》經典Flash遊戲續作 統治人類製造核平

相關新聞

紐時賞析／西方武器相助 烏克蘭在砲戰中扭轉戰局

On the screen of a thermal imaging camera, the Russian armor...

圖表看時事／一圖看懂小三通 究竟是「哪裡通哪裡」？

行政院昨天拍板「金馬地區民眾春節交通專案」，以金馬地區民眾及陸配為限，採專案向交通部航港局申請航班，明年一月七日起至二月六日實施。行政院長蘇貞昌表示，專案將做為推動未來小三通客運常態化參考。國民黨則反

好讀周報／化石足跡佐證 人類祖先可能早就學會雙腳直立行走

我們人類的祖先早在演化出較大的腦部和語言之前，甚至在使用火或是打造石器之前，就開始做出一件其他哺乳動物從來都沒有做過的事...

好讀周報／中小學認養校貓校狗添趣味 也藉機生命教育

本報訊 圖片故事：台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）上周公布全國中小學動保社團與校園犬貓調查結果，目前有317所學校飼養校園犬貓，並有90所學校成立動保社團。各縣市又以新北市、台東市、台北市位居前三

閱讀數學／白紙革命中的方程式

11月底，中國展開了一系列的白紙革命。其中，北京清華大學的學生舉起一張A4紙，上頭還列著一道知名的弗里德曼方程式（Friedmann Equations）...

惟生基金會發表3本兒童健康書籍 無償贈送幼兒園當教材

台灣中油股份有限公司贊助，財團法人惟生醫學文教基金會今天舉辦「健康寶貝聽故事閱讀處方公益活動」，現場發表三本幼兒繪本新書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。