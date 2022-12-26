好讀周報／化石足跡佐證 人類祖先可能早就學會雙腳直立行走

撰文／迪西瓦 繪圖／史密斯 翻譯／鄧子衿

我們人類的祖先早在演化出較大的腦部和語言之前，甚至在使用火或是打造石器之前，就開始做出一件其他哺乳動物從來都沒有做過的事情：用兩條腿走路。最古老的人族（hominin）化石骨骼已經證明人類祖先能夠直立步行，那大約是700萬~500萬年前。人類祖先開始用兩條腿而非四條腿行動，為後來的人類譜系帶來重大改變。雙足步行讓人類祖先拓展活動領域，飲食更多樣化，同時改變生育及育兒方式。彰顯人類獨特性的所有特徵，都是基於這種特別的行動方式。

有幅描述人類演化過程的經典圖畫：人類的各祖先依序排成一列，從貌似黑猩猩的動物以四足漫步開始，接著逐漸能夠直立，最後達到巔峰的是完全直立的智人（Homo sapiens），昂首闊步，邁開雙腳向前行。這幅名為「進步的腳步」（March of Progress）的圖畫自1960年代開始流行，以各種形式出現在無數的書籍、衣服和咖啡杯上。

但是近20年來古人類學的發現，迫使科學家重新繪製這幅傳統的線性想像圖。

現在已知，同時期人族有不同的物種散居在橫跨非洲的不同環境中，有些物種還在同時期演化出不同的雙足步行方式。雙足步行這種行動方式演化了很長一段時間，演化過程中也有許多變化。現代人類的步行方式並非事先註定，以一脈相傳的方式逐步邁向最終目標。現代人類的雙足步行方式，只是早期人族物種直立步行的其中一種，最終顯示這種行動方式最為優越。

人類在一生當中約莫會走1億5000萬步，足以繞地球三圈，我們漫步、大步、闊步、碎步、移步、快步、徒步與安步。你可能會認為步行再稀鬆平常不過，但是化石所揭露的是截然不同的事。步行絕不簡單，而是複雜曲折的演化實驗所得的成果，這項實驗最初是由中新世居住在森林中不起眼的猿類開始，最後人類物種的足跡踏遍全世界。