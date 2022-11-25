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高中生藉Postcrossing交換明信片 向世界朋友介紹台灣

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市三民高中學生馮威銓透過明信片和筆，在Postcrossing交換明信片網站展開一場奇幻旅程。圖／馮威銓提供
高雄市三民高中學生馮威銓透過明信片和筆，在Postcrossing交換明信片網站展開一場奇幻旅程。圖／馮威銓提供

高雄市三民高中學生馮威銓透過明信片和筆，在Postcrossing交換明信片網站展開一場奇幻旅程。兩年來，他寄出212張有關台灣的明信片，收到了213張來自不同國家的明信片，每寄出一張明信片，都會貼上國旗，努力將台灣推向世界舞台。

馮威銓說，近年因疫情侵擾讓許多人無法自由的往來其他國家，如有辦法克服當前困境和國外的人直接互動，會是一個不錯的體驗。兩年前的一堂課，老師向大家介紹Postcrossing交換明信片網站，它是一個在全球擁有80幾萬用戶、200多個國家共同參與地網站。只要註冊一個帳戶，就可透過明信片和筆與世界朋友溝 通。

攤開厚厚的明信片，馮威銓說，第一張收到的明信片來自德國，明信片上是這名玩家住處前的信箱，每個信箱上畫著簡單的鄉下風景。這讓他感到很驚訝，因為台灣的信箱都很制式，沒想到德國人竟然會在信箱上畫些別出心裁的風景畫。還有日本玩家寄來「東京奧運—傳統與現代調和」明信片，片中融合了古色古香的日式建築、和服，及現代先進科技下的產物如自拍棒及電動滑板車，充滿巧思及創意。

馮威銓表示，9月收到一張來自美國德州的明信片，上面是德州歷史上曾經用過的旗幟，從西班牙殖民時期到現在的美利堅合眾國，德州甚至在1836至1845年一度為獨立的共和國；這位玩家還用美國前第一夫人南西.雷根的郵票寄送，收到這張明信片等於順便吸收歷史新知。

馮威銓也為大家介紹Postcrossing 使用攻略，只要註冊帳戶，填寫基本資料及英文地址，中文亦可；申請交換地址，系統將隨機配對一位玩家；獲得地址及明信片ID後，將其書寫於明信片上，對方收到後即可至網站登記；對方登記後系統亦將你的地址隨機配對給其他玩家，過不久後即可收到來自國外的明信片。

每次寄明信片時，馮威銓有自己的一套SOP，先貼上中華民國國旗，寫Postcard ID，再寫上日期和與寄達地的距離；然後將寄達國用紅筆標示讓郵務人員清楚辨識，並拍下書寫內容及明信片本身。

寄出了200多張明信片，他也對台灣有更多的認識。有次選了來自宜蘭南方澳的「大魚旗」特大張明信片，一開始我完全沒聽說過有這個儀式，所以上網搜尋相關資料且試圖用英文表示，半個月後英國玩家開心地告知收到了，並且覺得非常有趣。

高雄市三民高中學生馮威銓透過明信片和筆，在Postcrossing交換明信片網站展開一場奇幻旅程。圖／馮威銓提供
高雄市三民高中學生馮威銓透過明信片和筆，在Postcrossing交換明信片網站展開一場奇幻旅程。圖／馮威銓提供
高雄市三民高中學生馮威銓透過明信片和筆，在Postcrossing交換明信片網站展開一場奇幻旅程。圖／馮威銓提供
高雄市三民高中學生馮威銓透過明信片和筆，在Postcrossing交換明信片網站展開一場奇幻旅程。圖／馮威銓提供

德州 東京奧運 國旗

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