台大四成學生生涯方向不明 管中閔：人才培養是失敗的

李國鼎科技發展基金會今舉行「人才高峰論壇」討論重塑21世紀人才競爭力。台大校長管中閔專題演講以「未來大學」為題，他談到，台灣的大學正面臨學生休、退學問題，以台大為例，108和109學年第一學期就有高達四成的學生生涯方向不明，更何況其他學校，「我們大學四年在幹嘛，想培養人才但高達四成都浪費，在我來看是失敗的」。

李國鼎科技發展基金會人才高峰論壇今聚焦於人才競爭力，邀請台大校長管中閔以「未來大學」為題進行專題演講。管中閔表示，近年來大學生正面臨休、退學問題，背後多是入學後志趣不合，導致不想花時間在學校，或才發現學科沒意思一年後就想退學，根據台大108至110學年統計，大一休學者達14%、退學則有9%，另有11%於升大二時申請轉系。

管中閔指出，也由於轉系多設有門檻，除了11%正式申請轉系者，還有更多是不符合轉系資格，但在條件不合的狀況也有學生就選擇休、退學。此外，台大另一項調查也指出，108、109學年無論學生探究能力好壞，都有生涯方向不明確的狀況，108學年為38%，109學年則高達45%。

管中閔談到，四成學生進入大學卻沒有方向，何況其他學校，「我們大學四年在幹嘛，想培養人才但高達四成都浪費，在我來看是失敗的」。

為了符合社會脈動和需要，歷史上大學已經過數次轉變。管中閔談到，隨世界、職場改變，美國媒體調查未來職場上三、五年知識就會更新，必須在職場上不斷學習，在同一個職位、做同一個工作直到老去的狀況將不復見。

管中閔談到，台大對此持續推動以學習者為中心的開放式大學，將學習的主導權還給學生。台大近年發展領域專長模組，目前已經有逾50系所、230種領域專長模組，讓各系整理課程、學生找到需要得學科組成需要的領域專長，以此打破學習年限、選課的傳統界線甚至產學界線。

管中閔也分享，這幾年大學都已看到顯而易見的人才問題，希望改掉傳統上的限制，台大讓學生自主選擇學習方向、領域專長，過去跨領域都是別人幫學生決定，但現在學生可以自主組合，「希望以後學生來到台大，想學什麼都可以，也解決不知道學什麼的困難。」現在公民權也要給予18歲學生，應該也讓學生自行組合想學的領域。

管中閔也呼籲，培育人才不單是大學的責任，希望企業端提供更多機會，讓師生所學、研究不再停留於課本跟期刊，而是真正為了解決問題去研究和教學。