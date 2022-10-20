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父子皆為牛津人 陳耀寬子獲聘英著名研究機構教職

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
我國留英學者、陳子瑄最近獲聘英國牛津大學奈菲Nuffield健康科學院「高級研究員」教職。圖／陳耀寬提供
我國留英學者、陳子瑄最近獲聘英國牛津大學奈菲Nuffield健康科學院「高級研究員」教職。圖／陳耀寬提供

我國留英學者、陳子瑄最近獲聘英國牛津大學奈菲Nuffield健康科學院「高級研究員」教職，該學院以社區公衛醫療和基礎健康保健聞名，對於冠狀病毒COVID-19亦提供多項研究成果，他表示希望未來能在這方面有所發展，並把成果帶回台灣。

陳子瑄的父親陳耀寬，是英國牛津大學化學博士，也曾是大家熟悉的電視談話節目來賓。對於父子兩人皆成為牛津人，陳耀寬今笑得十分開懷，表示樂見兒子在學術界的努力有所成果，並囑兒子要在新冠肺炎防治上好好努力，貢獻社會。

陳子瑄，原本學的是物理治理，分別取得成功大學物理治療學士和台灣大學碩士，畢業後在董氏基金會擔任研究員，後來獲得教育部留學英國獎學金，赴英國留學，今年取得英國倫敦帝國學院（Imperial College London）公衛醫學博士，並進一步獲聘加入牛津大學奈菲爾Nuffield 健康科學院，擔任教學研究學者。

據了解，牛津大學奈菲健康科學院以研究衛生政策，並在社區公衛醫療和基礎健康保健聞名。其健康科學院教授由國際知名科學家組成，研究領域包括心血管和代謝疾病、傳染病和兒童疾病、飲食、吸菸和癌症。

陳子瑄的研究著重全球公衛政策及呼吸與心肺疾病預防，他曾任倫敦帝國學院健康政策組研究員，研究期間以交換學者身分參加歐盟總部與世界各國學者的菸害、呼吸與心肺疾病流行病學，以及COVID-19 防疫。

陳子瑄說，世界疫情至今約3年，全球受到史無前例的疫情肆虐，在流行病學上更突顯其重要性，他在英國任教期間會多學習、多研究，希望將來能夠帶回成果，貢獻所見所聞以及研究心得，傳承教育下一代。

我國留英學者、陳子瑄最近獲聘英國牛津大學奈菲Nuffield健康科學院「高級研究員」教職。圖／陳耀寬提供
我國留英學者、陳子瑄最近獲聘英國牛津大學奈菲Nuffield健康科學院「高級研究員」教職。圖／陳耀寬提供

英國 牛津 兒子

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