國小自然／哇！變大變小的神奇銅球 3D實驗室陪你一起安全玩、輕鬆學
給你一個銅球、再給你一個金屬環，請你試試看，要如何讓原本能穿過金屬環的銅球變得無法再穿過呢？如果反過來，想讓不能穿過金屬環的銅球變成可以穿過又該怎麼做呢？其實只要利用物質的熱脹冷縮的原理就可以做到了喔！對銅球加熱是其中的一種方法，當銅球因受熱而體積變大，就無法穿過金屬環。
看到這，你是否會想進一步提問：只能利用加熱法嗎？如果改成加熱金屬環會發生什麼變化呢？很有探究精神的同學，讓力宇教育的Ruby老師利用3D實驗室的操作帶著你一起來探究。
「物質的熱脹冷縮」課程依各版本安排不同，可能會在國小五上或六上學到，而這個相關的實驗中，需要操作到酒精燈加熱銅球，除了加熱後的銅球溫度較高要注意，酒精燈的使用也要非常小心喔，利用力宇教育的3D實驗室就可以先安全的模擬學習，快點開影片跟著Ruby老師來玩看看這個有趣的實驗吧。
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國小自然六上課程(適南版)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10418
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國小自然六上課程(適康版)
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