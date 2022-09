流行英文／不只字面上意思 BTS歌名原來有這些含意！

當紅的南韓男團 BTS(防彈少年團)出過不少膾炙人口的歌曲,你聽過幾首呢?聽歌的時候,你也會注意歌曲名稱所代表的含意嗎?今天就跟著我們進入防彈少年團的世界,看看這些英文歌曲名稱代表什麼意思吧!

MIC Drop

這首歌的歌名其實是個片語,「mic drop」原本是在形容嘻哈歌手結束表演時將麥克風丟到地上,讓表演更加帥氣、使觀眾印象深刻,不過現在越來越常用來表達「事情已有定論、無須再討論、無用置疑」的語氣喔。例如貓派的朋友可能會這樣說:

And that, everyone, is why cats are superior to dogs. Mic drop.(各位,這就是為什麼貓比狗棒。就是這樣。)

Blood Sweat & Tears

這首歌曲字面上是指「血、汗、淚」,但你知道嗎?blood, sweat, and tears 其實也是個常見片語,代表「千辛萬苦、非常艱難」。來看個例句:

I'll have you know it took blood, sweat, and tears to write this book.(我會讓你知道寫這本書真的是費盡我千辛萬苦。)

2 COOL 4 SKOOL

這首歌歌名其實是取自 too cool for school,字面上是「太酷了,學校根本容不下」,其實也就是指「覺得自己非常酷(但其他人可能不以為然)」,來看看怎麼用:

They're not studying for this exam? Too cool for school, then.(他們沒在準備這次的考試?好喔,很酷。)

Black Swan

Black swan 字面上是「黑天鵝」,十六世紀之前,英國人都沒有見過白天鵝以外的天鵝,所以 black swan 這個詞很常被用來指不可能發生的事情。但因為黑天鵝確實存在,所以後來這個片語就演變成「意料之外的衝擊、影響(通常是非常極端的影響與改變)」,例如 911 事件或網路的發明。

Some would say COVID-19 was a black swan event but statistics would show otherwise.(有人會說新冠肺炎是黑天鵝事件,但數據會顯示出不同的結果。)

看完這些有趣的歌名,又認識了好多不同的片語和詞彙囉!聽歌的同時,別忘了也可以查查歌曲名稱代表的意思喔!一起入坑防彈少年團,一起跟著希平方聽歌學英文吧!

