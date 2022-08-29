國中自然／108課綱新增實驗照過來 「濾紙色層分析」輕鬆打底銜接高中

若要分離混合物，你會想到要用什麼方法呢？除了大家比較熟悉的溶解和過濾、蒸發和結晶等方法外，實驗室還常用一種叫做「濾紙色層分析法」的方法喔，這個方法常被用來將色素分離開來。

「濾紙色層分析法」是108新綱課程中新加入的實驗內容，而實驗題型在自然科會考中是必考項目，且因應108課綱的素養導向，常搭配著長篇閱讀與圖片一起出現，考驗學生對實驗的熟悉度與圖文理解能力，所以新課綱中增加的「濾紙色層分析法」同學們可要多多注意喔！現在讓力宇教育的孟翔老師用動畫來帶你看看，當顏料經過色層分析實驗處理後會發生什麼事。快點開影片，跟著老師一起分析當中奧秘吧！