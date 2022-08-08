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好讀周報／電影《墊底辣妹》主角原型 年過30想赴美讀書…1年內克服托福考試

聯合報／ 好讀周報
曾經的「墊底辣妹」小林彩也加靠驚人的拚勁，改變自己的人生。（圖／推特）
曾經的「墊底辣妹」小林彩也加靠驚人的拚勁，改變自己的人生。（圖／推特）

文／記者雷光涵

坪田把彩也加的故事寫出來，成為百萬暢銷書，2015年被改拍為電影《墊底辣妹》。其實她不只改變自己，連拒絕上學的妹妹都受到影響，之後考取名校上智大學，自暴自棄的弟弟也振作起來。

彩也加進大學以後，並不特別用功，用最低學分在4年內畢業，重心放在社團。發行免費報紙、主辦慶應小姐選拔等，過得多采多姿。

她說，在名古屋一起混的朋友大多成了陪酒小姐，當中有人是第一紅牌；慶應社團的同學則有年營業額上億日圓的創業家，「我不覺得陪酒小姐的水準比較低，認識兩個世界的人是我的強項」。她選擇進入服務業，到婚顧公司上班。

32歲的時候，她有了新的目標，想出國念研究所、攻讀教育方面的學位。首先要在1年內克服托福考試。恩師坪田於是為她訂了目標，4月要考到82分、9月92分，無法達標的話各要捐100萬日圓；年底不能考到目標分數的100分，再捐200萬日圓。坪田說，「成績達標妳自己會很高興，失敗的話也能對社會有貢獻」。

彩也加後來說，她和高中的時候一樣，總是邊讀邊罵：「誰說我本來腦筋就好，我就笨蛋啊，我一輩子英文都講不好啦」。每天至少8小時念英文。從她的YouTube影片也可以看出，在1年內口說能力大幅進步。去年4月及9月的考試都達標，12月成績公布得到104分，等於在1年內托福提高42分。

雖然申請哈佛大學失敗，彩也加仍申請到兩所美國名校，決定今年9月到哥倫比亞大學攻讀碩士。坪田說，年過30歲的大人在1年內英文進步這麼多，絕對比當年考取慶應還厲害，全日本應該找不到這樣的女性。誠如彩也加自傳書所寫，「一切不是奇蹟」。她拚死拚活的讀書精神，才是「奇蹟」發生的來由。

小林彩也加（右）的YouTube頻道，找來恩師坪田信實上節目，公布挑戰托福的成果。（圖／YouTube）
小林彩也加（右）的YouTube頻道，找來恩師坪田信實上節目，公布挑戰托福的成果。（圖／YouTube）

哈佛大學 哥倫比亞

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