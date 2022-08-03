英語解憂室／英文單字我都會 但是放在一起我不會…

「老師，單字我都背了，但是為什麼我還是看不懂句子？」

學生常常很苦惱地這樣來跟老師說，希望老師能提供一些學習建議。

的確，學生也沒有偷懶，單個單字都會，但放進去句子內，總是抓不到句子重點，這有時候是文法問題，而大多數也是因為沒有理解到「一字多義」及「單字片語」的用法。

在單字的使用上，在國中時期往往學習到的比較基礎或常用的意思。如：toast 在國中英語以「烤吐司」為中文意思，但他也可以做「乾杯；祝酒」，Let’s make a toast to our friendship. 這邊指的是「讓我們為我們的友誼乾杯。」而不是為我們的友誼做一塊吐司。

在單字的學習上，除了傻傻背誦之外，我們還需要全面了解單字的其他意思，並且盡量使用例句或片語來活用，也才能熟記。在Ai學霸英語常用單字2000課程中使用單字搭配例句來學習，更能深化學習。

力宇教育 Kries老師此次舉了 learn, teach, lesson 為例，learn (學習)，teach (教)，lesson (課程) 這三個單字，國中學生應該相當熟悉，然而teach a lesson / give a lesson都可以表示老師上課的意思嗎？ learn a lesson 是表示上一課嗎？並不是喔！他們分別表示「教訓」、「教課」、「學習教訓」，那又該如何分辨呢？讓我們跟著Kries老師一起透過單字片語來了解更廣的字義。