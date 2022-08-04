好讀周報／全球將突破80億人 印度明年將取代中國大陸成人口最多國家

文／編譯洪毅

聯合國經濟和社會事務部（UN DESA）11日發布「2022年世界人口展望」（World Population Prospects），預測全球人口將在今年11月15日突破80億人，印度也將在明年取代中國，成為世界上人口最多的國家。

印度受到新冠疫情而擾亂官方統計，目前數字還停留在2011年的12億1000萬人；不過該報告預測，今年的印度人口將達到14億1200萬人，中國則為14億2600萬人，預測明年人口將超過中國；到2050年時，印度的人口為16億6800萬人，而中國將滑落至13億1700萬人。

經濟和社會事務部人口司司長威爾摩斯表示，印度的人口結構最終可能會更具優勢，因為印度的出生率屬於「緩步下降」，讓年齡層分布更為平均而享有人口紅利；至於中國則面臨不可忽視的高齡化問題。

造成中國高齡化的主因，是1970年代末推出的「一孩政策」；不過印度則早在1952年就推出家庭計畫政策，儘管在控制人口上不若中國成功，但是未來卻可望因年齡層分布更為平均而取得更多的人口紅利，吸引更多勞動密集型製造業。

經濟和社會事務部的報告指出，全球人口成長速度為1950年代以來最慢，2020年時成長率只有1%，預測世界人口到2030年時將達85億人、2050年時達97億人、2080年達104億人，這會是人口數最高峰，到本世紀結束之前，預估人口都會在100億人左右。

人口成長還將非常不平均，從現在到2050年間，全球有61個國家人口將比現在少1%以上，且這段期間，全球人口增長的半數將僅來自剛果民主共和國、埃及、衣索比亞、印度、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓及坦尚尼亞這8個國家；聯合國其他機構曾預測，到世紀末的時候，所有大陸中，只有非洲的人口比現在多。

許多國家也將面臨高齡化壓力，還有許多國家面臨人口膨脹壓力；聯合國副秘書長、主管經濟和社會事務部的劉振民表示，人口快速成長，將讓部分地區控制貧窮、飢餓、營養不良的行動，以及推動衛生、教育等變得更為困難。