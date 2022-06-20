好讀周報／向伊藤潤二學創意寫作 日常觀察+結合知識+表述工具

作家 張日郡／撰寫

若要考驗觀察力、聯想力、想像力，那麼「漩渦」會是一個相當好的練習素材。現實生活中，你可以找到多少樣東西是有「漩渦」形狀的呢？

從萬事萬物的「漩渦」到恐怖漫畫的《漩渦》，漫畫家伊藤潤二展示了他跨領域的閱讀、思考與創意。例如類似於「羅密歐與茱麗葉」的愛情故事，早已屢見不鮮，但在伊藤潤二的畫筆之下，卻將男、女主角不願分離的情感，化成兩條長蛇的交纏，成為震撼人心的具象畫面；同樣校園霸凌的主題，伊藤潤二則讓主角化身為身材肥胖、行動緩慢的「蝸牛人」，任憑同學的嘲笑、孤立與欺負，最終霸凌者也成為了「蝸牛」，呈現一種「惡」的漩渦，捲進一切事物。

伊藤潤二在接受訪問時，曾提到他的「靈感」來源，其實就是留心日常生活的種種事物。《漩渦》的故事發想，「是有一天覺得耳朵癢，用手挖了一下，想到裡面有狀似蝸牛殼的螺旋狀三半規管……。」從日常生活的觀察（收集素材），結合生態知識（跨界知識），再用自己擅長的畫筆（表述工具），就能誕生出具有創意、令人耳目一新的恐怖作品。

不僅漫畫如此，影視不也如此？韓國電影《屍速列車》不也是常見的喪屍主題，但是加上了親情主題與特定的交通工具之後，極獲好評。同樣是喪屍，影集《殭屍校園》則將場景移至校園，添加了青春的騷動、霸凌與親情、友情的掙扎，讓人眼睛一亮。這些都是「創意」的展現。愛因斯坦說：「創意，就是把不同東西結合起來。」要了解「不同東西」，那麼跨領域的閱讀與思考是必要的，如此才能產生「陌生化」的效果，讓作品產生「亮點」。

寫作也是如此。110年的會考題目〈未成功的物品展覽〉的佳作裡，同樣是常見的「成功與失敗」主題，但是結合了親情、友情、學科及才藝等不同面向，就能呈現出獨特的生命經驗與書寫特色。

向伊藤潤二學創意寫作，重點在於挖掘、學習他的「創意」，不在於恐怖漫畫，因爲複製、模仿都算不上一流的創作，伊藤潤二只有一個，但你的原創創意可以有無數個。