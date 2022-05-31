2022年才收錄字典的英文新詞彙 你聽過幾個？

語言是與時俱進的，隨著時代演進，新興的詞彙越來越多，字典還要忙著跟上時代的腳步，將新詞收錄進字典中呢。今天就來跟大家介紹 2022 年才被收錄進《牛津英語詞典》的新單字吧！

doctor shopping 到處求醫、把看醫生當逛街

大家都知道 shopping 是指「逛街」，那麼 doctor shopping「逛醫生」到底是什麼意思呢？

有些老人家沒事就到處去醫院看診拿藥，把看醫生當逛街，這種行為就可以稱做 doctor shopping。

另外，有些藥物成癮或毒品成癮者會到處看診，取得醫生處方箋之後拿到自己想要的管制藥物。有的人會到處看醫生做檢查，或者為了聽到自己想聽的診斷意見到處求醫，這些行為都叫做 doctor shopping。

My aunt is quite the hypochondriac. She goes doctor shopping every weekend.（我阿姨一直懷疑自己生了病，每週末都去看醫生。）

※ hypochondriac（疑病症），用來指沒有任何理由就一直懷疑自己生了病的人。

self-sabotage 自我阻礙、妨礙自己的計畫

Self-sabotage 是指以有害的方式思考或行動，阻擋自己達成目標，阻礙自己發展。

You don't realize you are self-sabotaging, do you?（你是不是不明白這樣是在阻礙自己？）

Eating fast food while you're on a diet…you're self-sabotaging, aren't you?

（減肥的時候吃速食...你在自己雷自己吧？）

fluthered 喝醉的

Fluthered 是形容詞「喝醉的」，也可以等於我們比較常看到的 drunk 或是 intoxicated。

He belts out songs by Adele when he gets fluthered.（他喝醉的時候會放聲高唱 Adele 的歌。）

ráiméis 荒謬的話、胡說、廢話

Ráiméis 其實是愛爾蘭文，用來指胡說八道、一派胡言、空談。看個例句：

Enough of your ráiméis. Go stuff yourself!（不要再胡說八道了。滾一邊去！）

OED releases an update every quarter so be sure to take a break from doctor shopping, which can only be a form of self-sabotage, and get fluthered on words as you pore over the new additions that are hopefully not just ráiméis.

《牛津英語詞典》每季都會增加新的字彙，所以不要忙著沒事看醫生了，不僅浪費醫療資源又自己雷自己，何不沉醉於文字中，認識一些新單字呢？希望這些新單字不只是些胡言亂語啦。

小編會定期蒐集新單字分享給大家，所以記得常常閱讀希平方專欄教學喔，我們下次再見囉！

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