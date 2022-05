2022年才收錄字典的英文新詞彙 你聽過幾個？

語言是與時俱進的,隨著時代演進,新興的詞彙越來越多,字典還要忙著跟上時代的腳步,將新詞收錄進字典中呢。今天就來跟大家介紹 2022 年才被收錄進《牛津英語詞典》的新單字吧!

doctor shopping 到處求醫、把看醫生當逛街

大家都知道 shopping 是指「逛街」,那麼 doctor shopping「逛醫生」到底是什麼意思呢?

有些老人家沒事就到處去醫院看診拿藥,把看醫生當逛街,這種行為就可以稱做 doctor shopping。

另外,有些藥物成癮或毒品成癮者會到處看診,取得醫生處方箋之後拿到自己想要的管制藥物。有的人會到處看醫生做檢查,或者為了聽到自己想聽的診斷意見到處求醫,這些行為都叫做 doctor shopping。

My aunt is quite the hypochondriac. She goes doctor shopping every weekend.(我阿姨一直懷疑自己生了病,每週末都去看醫生。)

※ hypochondriac(疑病症),用來指沒有任何理由就一直懷疑自己生了病的人。

self-sabotage 自我阻礙、妨礙自己的計畫

Self-sabotage 是指以有害的方式思考或行動,阻擋自己達成目標,阻礙自己發展。

You don't realize you are self-sabotaging, do you?(你是不是不明白這樣是在阻礙自己?)

Eating fast food while you're on a diet…you're self-sabotaging, aren't you?

(減肥的時候吃速食...你在自己雷自己吧?)

fluthered 喝醉的

Fluthered 是形容詞「喝醉的」,也可以等於我們比較常看到的 drunk 或是 intoxicated。

He belts out songs by Adele when he gets fluthered.(他喝醉的時候會放聲高唱 Adele 的歌。)

ráiméis 荒謬的話、胡說、廢話

Ráiméis 其實是愛爾蘭文,用來指胡說八道、一派胡言、空談。看個例句:

Enough of your ráiméis. Go stuff yourself!(不要再胡說八道了。滾一邊去!)

OED releases an update every quarter so be sure to take a break from doctor shopping, which can only be a form of self-sabotage, and get fluthered on words as you pore over the new additions that are hopefully not just ráiméis.

《牛津英語詞典》每季都會增加新的字彙,所以不要忙著沒事看醫生了,不僅浪費醫療資源又自己雷自己,何不沉醉於文字中,認識一些新單字呢?希望這些新單字不只是些胡言亂語啦。

小編會定期蒐集新單字分享給大家,所以記得常常閱讀希平方專欄教學喔,我們下次再見囉!

延伸閱讀

1. 【趣味英文】康乃馨為什麼叫 carnation?跟『肉』有什麼關係?

2. 【趣味英文】怎麼用有創意的方式罵別人『沒用』?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】