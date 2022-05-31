快訊

明起實施！解隔標準放寬 中重症達「這些條件」可出院

「確診者限定」看護一天最高7500 亞東醫院：已錄取7位

斬斷普丁的能源生命線？歐盟禁止俄羅斯石油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022年才收錄字典的英文新詞彙 你聽過幾個？

聯合新聞網／ 希平方

語言是與時俱進的，隨著時代演進，新興的詞彙越來越多，字典還要忙著跟上時代的腳步，將新詞收錄進字典中呢。今天就來跟大家介紹 2022 年才被收錄進《牛津英語詞典》的新單字吧！

doctor shopping 到處求醫、把看醫生當逛街

大家都知道 shopping 是指「逛街」，那麼 doctor shopping「逛醫生」到底是什麼意思呢？

有些老人家沒事就到處去醫院看診拿藥，把看醫生當逛街，這種行為就可以稱做 doctor shopping。

另外，有些藥物成癮或毒品成癮者會到處看診，取得醫生處方箋之後拿到自己想要的管制藥物。有的人會到處看醫生做檢查，或者為了聽到自己想聽的診斷意見到處求醫，這些行為都叫做 doctor shopping。

My aunt is quite the hypochondriac. She goes doctor shopping every weekend.（我阿姨一直懷疑自己生了病，每週末都去看醫生。）

※ hypochondriac（疑病症），用來指沒有任何理由就一直懷疑自己生了病的人。

self-sabotage 自我阻礙、妨礙自己的計畫

Self-sabotage 是指以有害的方式思考或行動，阻擋自己達成目標，阻礙自己發展。

You don't realize you are self-sabotaging, do you?（你是不是不明白這樣是在阻礙自己？）

Eating fast food while you're on a diet…you're self-sabotaging, aren't you?

（減肥的時候吃速食...你在自己雷自己吧？）

fluthered 喝醉的

Fluthered 是形容詞「喝醉的」，也可以等於我們比較常看到的 drunk 或是 intoxicated。

He belts out songs by Adele when he gets fluthered.（他喝醉的時候會放聲高唱 Adele 的歌。）

ráiméis 荒謬的話、胡說、廢話

Ráiméis 其實是愛爾蘭文，用來指胡說八道、一派胡言、空談。看個例句：

Enough of your ráiméis. Go stuff yourself!（不要再胡說八道了。滾一邊去！）

OED releases an update every quarter so be sure to take a break from doctor shopping, which can only be a form of self-sabotage, and get fluthered on words as you pore over the new additions that are hopefully not just ráiméis.

《牛津英語詞典》每季都會增加新的字彙，所以不要忙著沒事看醫生了，不僅浪費醫療資源又自己雷自己，何不沉醉於文字中，認識一些新單字呢？希望這些新單字不只是些胡言亂語啦。

小編會定期蒐集新單字分享給大家，所以記得常常閱讀希平方專欄教學喔，我們下次再見囉！

延伸閱讀

1.【趣味英文】康乃馨為什麼叫 carnation？跟『肉』有什麼關係？

2.【趣味英文】怎麼用有創意的方式罵別人『沒用』？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

牛津 希平方

延伸閱讀

快篩陽今上路 中壢社區採檢站人潮有減少

快篩陽即確診換軌首日 陳其邁宣布藥師送藥津貼加碼

藥師送藥到府高市加發200元 快篩陽建議到診所看診

快篩陽性確診新制上路！部立基隆65人掛號 3人要做PCR

相關新聞

2022年才收錄字典的英文新詞彙 你聽過幾個？

語言是與時俱進的，隨著時代演進，新興的詞彙越來越多，字典還要忙著跟上時代的腳步，將新詞收錄進字典中呢。今天就來跟大家介紹 2022 年才被收錄進《牛津英語詞典》的新單字吧！

好讀周報／對外繳不出外債利息、對內燃料糧食藥物短缺 斯里蘭卡怎麼了？

南亞島國斯里蘭卡18日付不出7800萬美元（約台幣23億元）的外國債務利息，宣告違約，成為21世紀亞太地區第一個外債違約...

好讀周報／泰勒絲獲博士 畢典致詞分享人生訣竅：別掩飾熱情、別怕嘗試和出錯

新聞故事：美國流行樂天后泰勒絲18日獲頒紐約大學藝術創作榮譽博士學位，並在該校畢業典禮上致詞。專家分析泰勒絲的演說內容且...

「一袋米要扛幾樓」 台北文學獎現代詩首獎引發討論

台北文學獎今天舉行頒獎典禮，總計頒發24個獎項，其中現代詩類首獎為洪萬達的「一袋米要扛幾樓」，因為題目取自知名網路迷因，...

4年一度全國文化會議今明兩天登場 為施政提建言

「2021-2022全國文化會議」今、明於台北國際會議中心登場，扣合「生活文化」與「文化生產」兩大面向，爬梳解決產業問題...

閱讀數學／是錯誤，也是通往正確之路的線索

我們常強調「錯誤」的價值：一整面都會寫的題目固然很棒，但換個角度想，這整面的知識我們全都會了，沒有新學到什麼知識。反過來說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。