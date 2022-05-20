宋怡慧／改變看待世界的方式 疫情恐慌如何療癒？9本書帶你找到解方

處於競爭的時代，又籠罩在新型冠狀病毒（COVID19）的未知氛圍裡，如此雪上加霜的處境，有人會擔心、有人會憂慮、甚至煩惱和恐慌，這些反應都是人之常情。因而，壓力襲來，情緒也容易有波動，若把它視為一個「天啟」，回不去的歲月，如何在危機中，安頓內在的需求，閱讀充滿生命暖度的書籍，做出正確的選擇及更好的應變方式，進而營造更和諧的人際關係，找到改變的契機，並找到一個溫暖的生命的解方，保持善意與樂觀繼續fighting！

穩定情緒，身心健康

面對人與人「保持距離」的時刻，家人之間面對工作與學習的形式改變，疫情升溫的恐懼，大人們處於躁動與喧嘩的環境，生活壓力與日俱增，維持身心靈的健康與家人間良好的互動就變得很重要。此時，幾米《星星是暗夜的眼睛》畫出生命有時，死亡有時的圖像，配搭安定人心，撫慰內在的文字－－當世界傾斜了，殘酷與悲傷的日子走近孩子的世界，我們要如何幫助孩子走出？有時候，世界還是會讓人失望崩潰，帶著光明力量的圖文，讓陷入憂傷失落的人，感覺歲月有了愛與明亮的灑入。

謝謝作家幾米攜帶著藝術家的靈犀，溫柔地說：你眷顧著的，必然也看顧著你。過去的終究是留在越來越遠的那邊。我知道你們會在夜裡看顧著我，在我心中你們就跟星星一樣閃耀。面對疫情，讓我們捲起袖子多做點事，給予善意、善解的溫暖，疫情之路即便顛躓難行，但希望會圓滿殘缺，故事的結局將會是快樂的句點。

同場加映：《歡迎光臨夢境百貨》

放下壓力，做好溝通

因疫情而生的線上課程，家人要兼顧自身工作又要監督孩子的學習，果真是疲於奔命，有時候，大人真的可以放輕鬆些。要孩子一天八小時緊盯螢幕，連自己都做不到了。我們只能盡量與孩子溝通學習的意義，還有自律的重要，慢慢觀察孩子的學習樣態，即便孩子的進步很慢速，卻還是走在「前進」的路上。《不用完美，做個還不錯的人就好》是韓國腦科學專家革命性的療癒系書籍，

當大腦受傷了，就會升騰痛苦、疲憊、焦慮的情緒，人生可以努力，但不要讓自己陷入費力的泥淖。面對疫病時代，家人與朋友之間，不要試圖去推測懷疑，開啟尖銳防衛的機制，同時，做好同理卻無需變成自我委屈的人，從家人關係開始建立肯定自己，自我接納的人際交流，或許，這也是穩固家人情感的好模式。

《別人怎麼對你，都因為你說的話》，這本書提醒我們：做人正直是優點，但說話太直就是缺點了。即便是家人關係，如何好好說話，進行非暴力溝通，真的很重要，關係越親近，常會忘記說話的暖度，有時候，還會陷入情緒勒索的情狀，會說話的人說到人人歡喜，不會說話的人說到人人心死，原來人際的坎，是我們的語言框架，限制自己的人生。

其中最令我警醒的是：別拿直性子騙自己， 你是發光體還是黑洞，都在你的一言一語中，同時，承認自己還不了解自己，走在不斷與自己對話的路上，書中的內容讓我知道：別人給你的評價，常常是來自於溝通。從你說話的當下，就決定了你在別人心中的定位，若能好好溝通，也就能優雅的接受失敗。這是一本改變自己格局和高度的溝通系書籍，也能讓孩子和自己的人生，迎來貴人相助，走得更高更遠。趁著疫情必須居家，從內而外的觀察自己，檢視人我的互動溝通，懂得關照他人，也悦納自己，就能過更好的生活，交到更多的朋友。

同場加映：《順勢溝通》

療癒傷痛，文字引光

與疫病共處的時代雖然艱難，不只要照顧好自己，不增加他人負擔，也要面對不可控的因素。活得心安平和、過得靜寧舒坦，只要不傷害別人，情緒需要紓解的出口，我們都必須找到安頓身心的方式。有人會列出一張快樂的清單，當情緒墜至低谷，避免被負能量束縛，都要試著練習讓心情明亮起來，雨過就會天晴。

川口俊和年過不惑開始成為小說家，不寫則已，一寫就成為百萬暢銷等級，《在咖啡冷掉之前》銷售突破140萬冊，這項實績是不是讓喜歡寫作的朋友備受激勵呢？作者最新的催淚新作《在說出再見之前》延續咖啡系的溫情，期待讀者，不因為時空阻隔而放棄夢想，人只要活著，都有機會實踐：「人活著一定是為了變得幸福。」這句話為人生投下一個幸福的餘響。

作者此次小說情節結合2011年日本311地震，試圖要讀者再次思考：人是否要活在悔恨中？隨著四位主角們回到過去，你會明白生命錯過與追悔的答案。如果穿越也無法改變事實，穿越的目的是什麼？是和自己和解，還是帶著希望，將自己的往後餘生，活成倍萬自愛的風景。這部小說讓我們珍惜此刻擁有的，幸福常常是失去後，才驚覺自己曾擁有過。

同場加映：《永遠的院子》

揮別過去，遇見自己

遇到疫情升溫的假期，我和媽媽宅家一起觀賞韓劇《Black Dog》，劇中女主的一段自白讓我潸然落淚了－－在成為老師後才明白：老師也可能會失誤和犯錯。但「你是對的，我是錯的」這句話看似無關緊要的一句話，為何會如此難以說出口呢？

或許，當你決定要和仰望你前進的孩子說：對不起，我錯了。這是多麼刺心的無力，無能為力，又是多麼珍貴的自省。任何生命的階段都會有心酸和淚水，有時候格格不入的自己，必須試著調整心態，面對現實。你才有機會在黑暗的世界引光而入！戰戰兢兢常是因為在乎，無法一帆風順，感覺自己很挫敗，卻是如此珍貴的禮物。有時候被孩子氣惱，卻又忍不住原諒。

有時候被他們討厭，卻又無法討厭他們。偶爾想起他們眼中會泛淚，嘴上會昂起微笑。第一次在學生面前感動哭泣，第一次在學生面前真誠道歉，第一次為了實現與他們立下的諾言，而剪去長髮，第一次為陪伴他們走完升學考試，一起挑燈夜戰⋯⋯看到孩子失落的背影會不捨，看到孩子成功的笑靨會欣喜，從這部戲劇，重新溫習年輕的自己。

溫美玉學姊的新書《成為溫美玉》如是說：「30年來，我總是寫學生、寫家長、寫教學，這次，我終於要寫我自己。」美玉學姊一直是教學的引航者，從開創備課Party、設立寫作坊、創辦教學公司，她一直在為自己的生命畫上美麗的驚嘆號。

這次改用溫柔的筆觸，與自我對話與反思，將自己30多年的教學生涯，以30篇的故事，從挫折到成功，從想望到實踐，展現自己對教育有十足的熱誠與真誠，或許莫忘初心是他最動人的堅持，更是她無窮盡的執行力。有時候，你終會了解：你以為的壞事，最後竟變成生命最大的祝福。向陽的生命不是口號，而是可以從生活體現的日常。

同場加映：《郭婞淳：舉重若輕的婞念》

結語：

後疫情時代，做好時間管理，規劃運動與閱讀的時間，保有安排日常作息的自律力，讓這段特殊生命的挑戰和疫病的洗禮，有機會邂逅閱讀的陽光，讓人生朗晴。我一直很喜歡古賀史健的說法：一本書或許不能改變世界，但可以改變我們看待世界的方式。

一旦改變看待世界的方式，其生存之道也會跟著改變，因此書籍是擁有力量的。閱讀就是一直調整自己的想法，不困於所見，保有做自己的自由，也走在自律的路上。