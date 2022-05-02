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好讀周報／他9歲上大學愛玩電動也愛與朋友出遊 13歲攻讀物理學博士

聯合報 / 好讀周報
坦納天賦異稟，認真向學。（圖／英國每日郵報）
坦納天賦異稟，認真向學。（圖／英國每日郵報）

文／陳韻涵

新聞故事：

美國明尼蘇達州青少年坦納（Elliott Tanner）9歲時便修習明尼蘇達大學課程，主修物理學，輔修數學，現年13歲的他本月將取得學士學位；坦納今年1月錄取該校物理學博士學程，秋季將開始研修他愛的高能理論物理學。

坦納和同齡青少年一樣，喜歡打電動、與朋友出遊，但他即將大學畢業，而同齡人還在念中學。他是美國「科學與工程學院」有史以來最年輕的學生之一，學業表現優異，學業成績平均積點（GPA）為3.78，平時參與大學部研究，並輔導同儕課業。他說：「我對物理懷抱極大熱忱，這一直是我最愛的事物之一。」

他的母親米雪兒透露，兒子3歲時開始閱讀和算數，起初在家自學，兩年讀完高中，9歲時修習大學課程。她說：「有些人聽聞坦納的故事後，說他不會像個孩子，或者說他太快長大，但他還是非常孩子氣，唯一不同的是，他到不同的地方上學。」

坦納已錄取明尼蘇達大學物理學博士學程，但各項獎學金和就學補助申請都被駁回，他的雙親設法透過群眾募資網站替兒子籌措學費。

坦納立志成為高能理論物理學家，他計畫花5到6年時間讀完博士，之後以教授的身分返校教書，與其他人分享他對物理的熱情。他說：「我想與周遭人士分享物理的樂趣與熱情。」

坦納的經歷神似美國「哥倫比亞廣播公司」推出的經典影集《宅男行不行》番外前傳《少年謝爾頓》主角謝爾頓，為此劇瘋狂的坦納曾到劇組探班，並與飾演謝爾頓的演員伊恩‧阿米塔吉變成好朋友。

阿米塔吉和坦納同齡，也同樣是在成人世界探索的青少年，他們經常一起玩電動，整天互傳訊息聊天、分享生活。阿米塔吉說：「他會告訴我他精采的大學生活，而我會分享瘋狂的片場體驗，天南地北地開玩笑，例如想透過虛擬實境見面嗎？」

好讀周報 物理科

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