聽新聞
test
0:00 / 0:00

奈良美智登蘇富比春拍 「格外的舒適」估4億可望破紀錄

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
蘇富比4月27日於香港舉行的當代藝術晚拍，將拍賣奈良美智畫作「格外的舒適」。圖／蘇富比提供
蘇富比4月27日於香港舉行的當代藝術晚拍，將拍賣奈良美智畫作「格外的舒適」。圖／蘇富比提供

日本藝術家奈良美智特展去年巡迴台灣展出，引發熱潮。其中一幅為台灣而畫的作品「朦朧潮濕的一天」，引起「畫留台灣」的討論。文化總會上周釋出奈良美智樂見此畫留台的訊息。高雄市長陳其邁第一時間回覆「期待爭取大師作品留在高雄」，並請副市長史哲籌組團隊研擬大師作品續留計畫。

不過，奈良美智畫作身價不斐。蘇富比4月27日於香港舉行的當代藝術晚拍，將拍賣奈良美智畫作「格外的舒適」。此畫估價為8千萬港元至 1.2億港元(約台幣3億至4.4億)，有望打破奈良美智的畫價，也讓他為亞洲在世畫家中身價最高者。奈良美智的拍賣紀錄前四名作品中，三件於去年刷新拍價。

日本311大地震後，奈良美智畫風轉變，畫中女孩眼神從叛逆轉為溫柔。蘇富比表示，「格外的舒適」源自一系列藝術家從2012年開始創作的作品。在這段期間，奈良的視覺語彙經歷轉變，他筆下的小女孩不再面露猙獰，形像變得更柔和；他開始創作半身像，也嘗試新的色彩配搭，並以層層鋪疊的方式，緩慢而仔細地營造出隱約閃爍的半透明感。

此次拍賣亦同時帶來奈良美智另一件稀有的早期紙本作品「僅在我腦海中出現的臉孔」，此畫作於2000年，將在本季當代藝術晚間拍賣中首次亮相，估價為2000萬至3000 萬港元，作品秉承奈良美智作品標誌性的朋克反叛精神，畫作標題也巧妙地寫在小孩的頭髮上，風格效果別樹一幟。

奈良美智 蘇富比 日本

延伸閱讀

奈良美智畫作有望留台 文總：先確認留畫方式

「朦朧潮濕的一天」可望留台 陳其邁向奈良美智爭取高雄典藏

鐵道迷、藝文派必遊！ 跟著JR東日本鐵道 品讀「青森時空藝術」

新光三越聯手香港新銳藝術家 北中南打造「暖心治癒所」

相關新聞

奈良美智登蘇富比春拍 「格外的舒適」估4億可望破紀錄

日本藝術家奈良美智特展去年巡迴台灣展出，引發熱潮。其中一幅為台灣而畫的作品「朦朧潮濕的一天」，引起「畫留台灣」的討論。文...

作家黃作炎書寫高雄 分享《陸海空/綠白藍時空旅行》

高雄文化局2021書寫高雄出版獎助計畫，邀請旅遊作家黃作炎《書寫高雄 陸海空/綠白藍時空旅行》，4月17日下午2點在高雄...

屏東戲曲故事推「潮聖陣線」實境遊戲 探索戲曲文化

屏東縣政府聯手遊戲公司「聚樂邦」，以屏東戲曲故事館為主軸，推出實境解謎遊戲《潮聖陣線》，透過手機、實體道具和真實場景的結...

溪西建築圖書館4歲 作伙來聽建築師說繪本

台中市府與台中市建築師公會合作首座融合建築美學特色的「溪西建築圖書館」，4歲了。由建築師擔任志工為小朋友說故事、畫建築，...

「朦朧潮濕的一天」可望留台 陳其邁向奈良美智爭取高雄典藏

日本當代藝術大師奈良美智以創作回應台日友好情誼，2021年在中華文化總會邀約下首次來台舉辦巡迴展出，高美館為其中一站。對...

李泰祥「橄欖樹」首上拍場 台北古書拍賣會今開拍

「不要問我從哪裡來」由李泰祥譜曲、三毛作詞、齊豫演唱的《橄欖樹》，風靡華人世界數十年。今天下午在誠品信義店舉辦的「清風似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。