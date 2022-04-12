奈良美智登蘇富比春拍 「格外的舒適」估4億可望破紀錄

日本藝術家奈良美智特展去年巡迴台灣展出，引發熱潮。其中一幅為台灣而畫的作品「朦朧潮濕的一天」，引起「畫留台灣」的討論。文化總會上周釋出奈良美智樂見此畫留台的訊息。高雄市長陳其邁第一時間回覆「期待爭取大師作品留在高雄」，並請副市長史哲籌組團隊研擬大師作品續留計畫。

不過，奈良美智畫作身價不斐。蘇富比4月27日於香港舉行的當代藝術晚拍，將拍賣奈良美智畫作「格外的舒適」。此畫估價為8千萬港元至 1.2億港元(約台幣3億至4.4億)，有望打破奈良美智的畫價，也讓他為亞洲在世畫家中身價最高者。奈良美智的拍賣紀錄前四名作品中，三件於去年刷新拍價。

日本311大地震後，奈良美智畫風轉變，畫中女孩眼神從叛逆轉為溫柔。蘇富比表示，「格外的舒適」源自一系列藝術家從2012年開始創作的作品。在這段期間，奈良的視覺語彙經歷轉變，他筆下的小女孩不再面露猙獰，形像變得更柔和；他開始創作半身像，也嘗試新的色彩配搭，並以層層鋪疊的方式，緩慢而仔細地營造出隱約閃爍的半透明感。

此次拍賣亦同時帶來奈良美智另一件稀有的早期紙本作品「僅在我腦海中出現的臉孔」，此畫作於2000年，將在本季當代藝術晚間拍賣中首次亮相，估價為2000萬至3000 萬港元，作品秉承奈良美智作品標誌性的朋克反叛精神，畫作標題也巧妙地寫在小孩的頭髮上，風格效果別樹一幟。