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【口語英文充電站】想酸別人很驕傲 除了arrogant你還能這樣酸

聯合新聞網 / 希平方

小編最近注意到，很多同學喜歡用 arrogant 這個字來描述某人很驕傲，不過英文其實還有很多更常見的類似說法，和小編一起來學習吧！

除了 arrogant，還能怎麼說？

snob

Snob 這個字就是在說那種崇尚上層階級生活、自認格調和品味很高的人，或者認為自己比一般人聰明、懂得比別人多，這種人通常會鄙視大眾的喜好和流行文化，例如：

I don't want to sound like a snob, but Matrix 4 was a waste of time.（不是說我很懂電影啦，但《駭客任務 4》真的是浪費人時間。）

My friend has become a real snob since he started to hang out with a privileged bunch.（自從我朋友開始和其他有錢人一起混後，他就變得越來越跩。）

snobbish / snobby

那 snob 的形容詞就是 snobbish，也可以用 snobby，舉個例子：

Some men are very snobby about cars and watches.（有些男人對車子和手錶都非常講究。）

That guy was a snobbish twat. He couldn’t stop talking about his designer suits.（那男的真是個跩到不行的臭白目。一直講他的名牌西裝。）

cocky

這個字是從 cock「公雞」這個字演變而來，雖然比較粗俗一點，但也很常被使用，表示「過度驕傲、自以為是到很討人厭」，例如：

I'm fed up with André’s cocky attitude.（我受夠 André 傲慢的態度了。）

He is without doubt a good drummer, but he’s a bit too cocky.（他絕對是一個很棒的鼓手，但就是有點太自傲。）

be up oneself

這個用法可能學校比較少教，不過也是口語很常見的用法喔，be up oneself 就是表示「某人很驕傲、覺得自己高人一等」，大家可以從 up 這個字來聯想，舉個例子：

It's nothing to brag about, so don't be so up yourself.（這沒什麼好吹噓的，別那麼跩。）

Calvin is so up himself, always bragging about his college life in the U.S.（Calvin 不知道在跩什麼，老是在講自己在美國的大學生活。）

下次想酸別人很驕傲、很跩時，不妨可以換個說法吧！

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1.【口語英語充電站】I’m down. 到底是什麼意思？

2.【口說英語充電站】I knew it! 是什麼意思？

3.【口說英語充電站】Scratch that! 是什麼意思？跟『抓』有關係嗎？

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