【口語英文充電站】想酸別人很驕傲 除了arrogant你還能這樣酸

小編最近注意到,很多同學喜歡用 arrogant 這個字來描述某人很驕傲,不過英文其實還有很多更常見的類似說法,和小編一起來學習吧!

除了 arrogant,還能怎麼說?

snob

Snob 這個字就是在說那種崇尚上層階級生活、自認格調和品味很高的人,或者認為自己比一般人聰明、懂得比別人多,這種人通常會鄙視大眾的喜好和流行文化,例如:

I don't want to sound like a snob, but Matrix 4 was a waste of time.(不是說我很懂電影啦,但《駭客任務 4》真的是浪費人時間。)

My friend has become a real snob since he started to hang out with a privileged bunch.(自從我朋友開始和其他有錢人一起混後,他就變得越來越跩。)

snobbish / snobby

那 snob 的形容詞就是 snobbish,也可以用 snobby,舉個例子:

Some men are very snobby about cars and watches.(有些男人對車子和手錶都非常講究。)

That guy was a snobbish twat. He couldn’t stop talking about his designer suits.(那男的真是個跩到不行的臭白目。一直講他的名牌西裝。)

cocky

這個字是從 cock「公雞」這個字演變而來,雖然比較粗俗一點,但也很常被使用,表示「過度驕傲、自以為是到很討人厭」,例如:

I'm fed up with André’s cocky attitude.(我受夠 André 傲慢的態度了。)

He is without doubt a good drummer, but he’s a bit too cocky.(他絕對是一個很棒的鼓手,但就是有點太自傲。)

be up oneself

這個用法可能學校比較少教,不過也是口語很常見的用法喔,be up oneself 就是表示「某人很驕傲、覺得自己高人一等」,大家可以從 up 這個字來聯想,舉個例子:

It's nothing to brag about, so don't be so up yourself.(這沒什麼好吹噓的,別那麼跩。)

Calvin is so up himself, always bragging about his college life in the U.S.(Calvin 不知道在跩什麼,老是在講自己在美國的大學生活。)

下次想酸別人很驕傲、很跩時,不妨可以換個說法吧!

