快訊

台南歸仁家族群聚案確診再增1人 爸媽小孩都中鏢

染疫醫護補償僅獲6.5萬 指揮中心：非染疫就補助至上限

華語文檢測考題太難？ 網友崩潰：難道我不是台灣人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友貼出華語文檢測題目，直呼「完全看不懂」。圖擷自Dcard
一名網友貼出華語文檢測題目，直呼「完全看不懂」。圖擷自Dcard

許多人會去考英語檢測來增加工作能力，但如果華語文能力檢測題目看不懂，可能會讓許多台灣人疑惑自己的中文是否「退步了」，日前一名網友表示，他讀完題目後，「懷疑自己不是台灣人，因為完全看不懂題目要表達什麼」。

一名網友在Dcard表示，他女友拿了一道華語文能力檢測題目給他，題目內容如下：

有一天，李先生和陳先生一起聊天。陳先生說：「我每天都很忙，一天要工作二十五個小時。」李先生說：「可是，一天只有二十四個小時啊！」陳先生回答他：「沒關係，我每天可以早一個小時起床。」

請問這段短文說了什麼？

（Ａ）陳先生每天起床

（Ｂ）李先生的數學不太好

（Ｃ）陳先生沒有李先生忙

（Ｄ）李先生不相信陳先生

原PO看完一愣，透露「我不禁懷疑自己是不是台灣人，完全看不出來題目要表達什麼」，最後他上網求解。不少人看完後笑稱「如果選項有『陳先生是智障』我肯定勾爆」、「李先生跟陳先生在不同星球吧」、「陳先生與李先生感情的小船說翻就翻」。

不過，也有許多網友認真解題，分析A選項並沒有說陳先生幾點起床，B選項看對話不是數學不好，C選項只有提及陳先生很忙，沒有明確的比較級，所以答案應該是D選項，因為李先生認為一天只有24小時，「D吧，李先生不相信陳先生可以工作25小時」、「李先生沒有笨到相信一天有25小時」，最後原PO也解答「答案是D」。

台灣人 華語

延伸閱讀

延畢男頻收台積電面試邀約超狐疑 內行人見職位秒懂

買房要選「兩房兩衛浴」還是「三房一衛浴」？ 網建議看這一條件

她停上層機械停車位20年 突遭鄰居抗議要求「換到最下層」

爸爸突然包「5萬元」大紅包 她拒收下一秒淚崩

相關新聞

華語文檢測考題太難？ 網友崩潰：難道我不是台灣人

許多人會去考英語檢測來增加工作能力，但如果華語文能力檢測題目看不懂，可能會讓許多台灣人疑惑自己的中文是否「退步了」，日前一名網友表示，他讀完題目後，「懷疑自己不是台灣人，因為完全看不懂題目要表達什麼」。

學界插旗北極第一人 郭陳澔：地質研究血汗卻有這魅力

中央大學地球科學系教授郭陳澔去年率團登陸北極，在攝氏正負10度的環境蒐集地質資料，讓世界首度聽見「冰川崩裂（冰震）的聲音...

優人神鼓「諸神之鄉」 打造台灣首個沉浸式山林劇場

沉浸式劇場是當代展演模式的潮流之一。優人神鼓新作「諸神之鄉」也將首次嘗試沉浸式劇場，將獨特的山林劇場空間設計成一個古老培...

第二屆金門青少年文學獎頒獎 楊鎮浯勉培育藝文苗子

第二屆金門青少年文學獎徵文比賽今日舉行頒獎典禮，縣長楊鎮浯親自頒發小說、散文、新詩、童話等各組得獎學生，楊鎮浯表示，希望...

閱讀數學／NBA球星吉諾比利的數學素養題(中)

上周我們介紹了NBA前馬刺隊的得分後衛，馬紐．吉諾比利在社群上的素養題：...

國際小學堂／古巴遭美禁運60年 經濟損失4兆

古巴七日被美國經濟封鎖滿六十年，封鎖使這個共產主義國家蒙受鉅額損失，而且還沒有解除的跡象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。