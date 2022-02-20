華語文檢測考題太難？ 網友崩潰：難道我不是台灣人
許多人會去考英語檢測來增加工作能力，但如果華語文能力檢測題目看不懂，可能會讓許多台灣人疑惑自己的中文是否「退步了」，日前一名網友表示，他讀完題目後，「懷疑自己不是台灣人，因為完全看不懂題目要表達什麼」。
一名網友在Dcard表示，他女友拿了一道華語文能力檢測題目給他，題目內容如下：
有一天，李先生和陳先生一起聊天。陳先生說：「我每天都很忙，一天要工作二十五個小時。」李先生說：「可是，一天只有二十四個小時啊！」陳先生回答他：「沒關係，我每天可以早一個小時起床。」
請問這段短文說了什麼？
（Ａ）陳先生每天起床
（Ｂ）李先生的數學不太好
（Ｃ）陳先生沒有李先生忙
（Ｄ）李先生不相信陳先生
原PO看完一愣，透露「我不禁懷疑自己是不是台灣人，完全看不出來題目要表達什麼」，最後他上網求解。不少人看完後笑稱「如果選項有『陳先生是智障』我肯定勾爆」、「李先生跟陳先生在不同星球吧」、「陳先生與李先生感情的小船說翻就翻」。
不過，也有許多網友認真解題，分析A選項並沒有說陳先生幾點起床，B選項看對話不是數學不好，C選項只有提及陳先生很忙，沒有明確的比較級，所以答案應該是D選項，因為李先生認為一天只有24小時，「D吧，李先生不相信陳先生可以工作25小時」、「李先生沒有笨到相信一天有25小時」，最後原PO也解答「答案是D」。
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