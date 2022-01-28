Back to 1919「畫說臺鐵與臺灣建築遺產展」─感受臺灣火車站的各種風情

力麗基金會Back to 1919與力宇教育齊力深化在地感的鐵路歷史

力麗社會福利慈善事業基金會「Back to 1919」與力宇教育合作，推出三支以臺灣鐵道建築為主題的影片，本集將分享火車站的建築特色，以不同的時期、建築方式，讓大家感受火車站各具特色的多元風情。

前導：認識back to 1919：

上集內容

本集影片將帶領大家認識鐵路最相關的建築，也就是火車站。在清代最初推動的鐵路建設中，因為原料與預算限制，常見以簡單的土磚或鐵棚搭建車站。到了日治時期，各種面貌的車站相繼出現，有日式風格的木造房屋，也有西洋式樣的磚造建築，還有些結構穩固的加強（如加強磚造為RC架構搭配磚），風格也越來越趨近現代的車站。

有些車站保存迄今，甚至還是作為車站使用；但也有些已經消逝，無法再見到，透過藝術家們的畫作，重現這些車站竣工時的景象，讓觀眾可以感受建築百年前的風華面貌。

「Back to 1919」秉持著創辦人郭銓慶董事長對臺灣建築的熱愛與使命感，致力以藝術畫作描繪臺灣各處的經典古建築，不論是尚存在或已消逝的，期盼藉由藝術家的巧手，讓古蹟建築重生，並述說這些珍貴、特殊的歷史故事，讓後人不致遺忘。

自2022年起，Back to 1919與臺灣鐵路管理局合作舉辦「畫說臺鐵與臺灣建築遺產展」第四站─板橋火車站，將在板橋車站地下一樓，捷運與台鐵的通道走廊中展出臺灣建築畫展。本次特別與力宇教育合作，推出臺灣鐵道歷史的影片，用說故事的方式，介紹臺灣鐵路創建的軌跡。希望透過畫展與影片的推廣，引領民眾認識臺灣珍貴的歷史面貌。

「畫說臺鐵與臺灣建築遺產展－新北站」展期至2022年3月31日，期間舉辦多場導覽與親子體驗活動，更多展覽與活動資訊請關注【Back to 1919臉書粉專】。