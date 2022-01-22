家扶親子秀泰共學 提供學子寒假休閒活動

嘉義秀泰影城招待72名嘉義家扶中心服務家庭的親子一同觀賞電影「妖果小學-水果奶奶的大秘密」，而 11名參與課輔方案的學童，演奏練習陶笛樂曲，以輕快的笛聲表達對秀泰影城的愛與感謝。

嘉義家扶中心表示，55年來服務嘉義縣市經濟貧困的家庭，有感受扶助的家庭往往受限於家庭的經濟因素，家長常忙於工作及家庭間奔波，鮮少有與子女一同休閒娛樂的機會，中心透過此次與秀泰影城合作，期待能提供家庭的親子，在寒假的開始有一個休閒娛樂的機會，透過觀賞電影－水果奶奶的大秘密，一起認識台灣特有的神秘妖怪故事與豐富的水果知識。

此外，下午另安排親子參訪嘉義市博物館，一起認識諸羅古城的地質、化石、美術三大自然景觀及人文藝術等文化特色。並走訪鐵道園區及森林之歌園區，參與家庭把握難得出遊時光，紛紛拿起手機與美景及藝術品合照，留下美好回憶！