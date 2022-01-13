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人類首次目睹巨大垂死恆星爆炸 我國學者參與其中

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中央大學天文所助理教授潘彥丞參與的國際合作計畫「早期超新星巡天計畫」觀測到一顆紅超新星瀕臨死亡前至爆炸後的整個過程，成果於發表於「天文物理期刊」。圖／中央大學提供
中央大學天文所助理教授潘彥丞參與的國際合作計畫「早期超新星巡天計畫」觀測到一顆紅超新星瀕臨死亡前至爆炸後的整個過程，成果於發表於「天文物理期刊」。圖／中央大學提供

中央大學天文研究所助理教授潘彥丞參與的國際合作計畫「早期超新星巡天計畫」觀測到一顆紅超新星瀕臨死亡前至爆炸後的整個過程，成果發表於「天文物理期刊」。中央大學鹿林天文台一米望遠鏡也參與這次聯合觀測任務，主要貢獻在監測超新星爆發後的早期光度變化。美國有線電視新聞網CNN曾報導此事。

潘彥丞說明，有別於太陽，紅超巨星是一種大質量恆星，質量可達太陽的十倍以上。大家如果抬頭仰望星空，或許常常會注意到一顆光度很亮且色澤偏紅的星星在獵戶座上，也就是俗稱的參宿四（Betelgeuse），就是一顆典型的紅超巨星。相較於太陽的壽命（約100億年），此類大質量恆星演化速度極快，從出生到死亡不過間隔數百萬至數千萬年。它結束一生的方式也不同，常伴隨著威力強大的爆炸現象，稱作超新星爆發。因此前陣子天文學家觀測到參宿四的光度有些奇怪的變化時，不免猜測是否有機會一睹紅超巨星的爆炸實況。

「早期超新星巡天計畫」近期觀測到一顆紅超巨星從死亡前至爆炸過後約130天的過程。此研究由加州柏克萊大學的博士生Wynn Jacobson-Galán主導，使用位於夏威夷Haleakala天文台的Pan-STARRS望遠鏡進行巡天，並於2020年間發現了一顆紅超巨星的爆炸，名為SN 2020tlf。此一天體距離地球大約一億光年遠，而團隊早在爆發前100多天，就已偵測到其不尋常的擾動，這也是首次發現紅超巨星在爆發前的光度變化。

天文學家認為，此一現象可能是由瀕死前的紅超巨星所拋散出的自身物質所造成，其光度變化通常十分微小，需要足夠靈敏的望遠鏡才能發現，這也是為什麼從未在紅超巨星爆發前發現此一現象，而觀測此一現象將有助於了解大質量恆星如何死亡。

中央大學分享，校內鹿林天文台的一米望遠鏡也參與了此一超新星的聯合觀測，主要貢獻在監測超新星爆發後的早期光度變化，有助於天文學家更精確的測量超新星的物理性質，這也是「早期超新星巡天計畫」的宗旨，能夠在最早的時間點上捕捉到超新星的變化。

爆炸 中央大學

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