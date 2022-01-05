貨櫃藝術節作品「謐静立方」 半透明立方體漂浮愛河灣

高雄蓬萊商港昨日出現近4層樓高的巨型半透明立方體，吸引民眾佇足欣賞，這是高雄台灣燈會平行展「高雄國際貨櫃藝術節－范布倫之星」參展作品「謐静立方The Cube」，由曾獲普立茲克建築獎的英國福斯特建築事務所（Foster+Partners）建築師邱維煬，與國際團隊QIU共同設計。以巨型立方空間結構與會呼吸般的有機光線設計，在夜裡就有如一座漂浮半空中的星際太空船。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄國際貨櫃藝術節自2001年舉辦至今，因疫情所致的全球航運貨櫃短缺，讓策展團隊嘗試以「不存在的貨櫃」來翻轉過往貨櫃剛硬形象，以類貨櫃媒材呈現輕盈質感，更加入結合燈會的新命題「打造城市夜間光影美學」，作為疫情之下人類對生存模式、生活價值的反思與觸發課題。

高美館長李玉玲說，「謐静立方」設計出自國際知名福斯特建築事務所與英國建築團隊QIU之手，由來自台灣的福斯特資深合夥人邱維煬所領軍的團隊陣容，團隊成員不僅涵括英、荷、日、台等國的建築師，整體執行更是由在地專業團隊所共同建造完成。台灣施作團隊經過多次縝密的計算與討論，同時集結眾多民間資源幫助，才使得整體作品的呈現臻於完美。