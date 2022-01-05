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貨櫃藝術節作品「謐静立方」 半透明立方體漂浮愛河灣

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄貨櫃藝術節參展作品「謐静立方」。圖／高雄市文化局提供、攝影Studio Millspace
高雄貨櫃藝術節參展作品「謐静立方」。圖／高雄市文化局提供、攝影Studio Millspace

高雄蓬萊商港昨日出現近4層樓高的巨型半透明立方體，吸引民眾佇足欣賞，這是高雄台灣燈會平行展「高雄國際貨櫃藝術節－范布倫之星」參展作品「謐静立方The Cube」，由曾獲普立茲克建築獎的英國福斯特建築事務所（Foster+Partners）建築師邱維煬，與國際團隊QIU共同設計。以巨型立方空間結構與會呼吸般的有機光線設計，在夜裡就有如一座漂浮半空中的星際太空船。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄國際貨櫃藝術節自2001年舉辦至今，因疫情所致的全球航運貨櫃短缺，讓策展團隊嘗試以「不存在的貨櫃」來翻轉過往貨櫃剛硬形象，以類貨櫃媒材呈現輕盈質感，更加入結合燈會的新命題「打造城市夜間光影美學」，作為疫情之下人類對生存模式、生活價值的反思與觸發課題。

高美館長李玉玲說，「謐静立方」設計出自國際知名福斯特建築事務所與英國建築團隊QIU之手，由來自台灣的福斯特資深合夥人邱維煬所領軍的團隊陣容，團隊成員不僅涵括英、荷、日、台等國的建築師，整體執行更是由在地專業團隊所共同建造完成。台灣施作團隊經過多次縝密的計算與討論，同時集結眾多民間資源幫助，才使得整體作品的呈現臻於完美。

高達15米的巨型作品「謐静立方」，如同貨櫃漂浮在海上，在夜間就像是航行宇宙中的太空船，白色立體結構化為星際走廊，讓觀眾藉由光束的明暗律動感受生命的脈搏。最特別的是，民眾可以走入其中一座光體貨櫃，在觀看光線明暗的同時，也化身為表演者，成為藝術作品的一部分。民眾可搭乘捷運至西子灣站2號出口，或乘輕軌至哈瑪星站下車後，轉乘棧二庫高港小火車、騎乘YouBike或步行，至貨櫃藝術節蓬萊商港區9號露置場。

民眾可走入作品互動，成為藝術作品的一部份。圖／高雄市文化局提供、攝影Studio Millspace
民眾可走入作品互動，成為藝術作品的一部份。圖／高雄市文化局提供、攝影Studio Millspace

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