for good是什麼意思？和你想的不一樣 5個跟good 有關的片語

前幾天小編在電梯裡看到別的公司的職員,只見對方大包小包、手上抱著紙箱,嘴裡還唸唸有詞地說:

I’m leaving for good!

咦…等等,他是什麼意思啊?難道他犧牲小我成全他人,是「為了別人好」才辭職的嗎?

for good

唉呀~其實這裡跟「好不好」一點關係也沒有喔!for good 是片語用法,意思是「永遠、永久地」,等同於 for ever、permenantly。比方說你和要辭職的同事可能會有這樣的對話:

A: Hey Stuart. Where are you going?(嘿,Stuart。你要去哪啊?)

B: I just quit. I'm leaving for good.(我剛辭職。我要走了,永遠不回來。)

那想敘述前陣子英國哈利王子和梅根從皇室出走,就可以這樣說:

Prince Harry and Meghan have left the royal life for good.(哈利王子和梅根永久脫離皇室生活了。)

或是 YouTuber 永久停更,則可以這樣說:

That creator quit YouTube for good.(那名創作者永遠離開 YouTube 了。)

那 for good and all 也是一模一樣的意思喔,例如:

We broke up for good and all. There’s no chance for us to make up.(我們斷得一乾二淨。我們不可能復合了。)

for one’s own good

那你一定很好奇「為了別人好」到底要怎麼說吧!其實在中間加幾個字,for one’s own good 就表示「為了某人好」喔!比方說:

A: Hey, look. I’m doing this for your own good...(嘿,聽好了。我這麼做是為你好…)

B: Knock it off! You’re just gaslighting me.(閉嘴!你只是在情勒我。)

for the good of someone / something

而如果想表達「幫助某人、幫忙改善某狀況」,則可以用 for the good of someone / something 這個片語喔!一樣看幾個例句:

Avery took two part-time jobs for the good of her family.(Avery 打兩份工來改善家計。)

All the money we collect will be used for the good of the nursing homes and children's homes in this area.(所有我們募得的錢都將用來幫助本區的老人之家和育幼院。)

for good or bad

good 和 bad 是相反詞,所以 for good or bad 字面上是「為了好或壞」,那其實就是指「不論如何、無論是好是壞」的意思唷!例如:

Once you have children, you need to raise and educate them for good or bad.(一旦有了小孩,不管怎樣你都必須撫養和教育他們。)

People change, for good or bad.(人是會改變的,不論是好是壞。)

good for you

最後這個片語在口語中也很常見喔!當你很替別人高興、想恭喜別人時,就可以用 good for you 來表示「很棒耶!」「太讚了!」像是以下的情境:

A: I passed my exam! Hooray!(我考試過了!萬歲!)

B: Nice! Good for you, bro!(讚啦!很棒耶,兄弟!)

不過要注意,good for you 也能用來表示諷刺的感覺,所以千萬要注意語氣喔!比方有人在炫耀自己賺的錢很多時:

A: I work at Taipei 101, and I earn a hundred thousand per month.(我在台北 101 上班,我月薪十萬。)

B: Oh, then good for you.(噢,那不就好棒棒。)

沒想到從小用到大的 good 還有這麼多實用的片語用法吧!大家也可以自己試著造句哦!

