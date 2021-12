【防疫英文】變種病毒來襲！「接種疫苗」、「反疫苗者」的英文怎麼說？

變種病毒 Omicron 來勢洶洶,雖然台灣目前尚未受到這波疫情影響,但是大家還是不能掉以輕心~那麼今天小編要來教大家「打針」的英文說法,而今年牛津字典(Oxford Dictionary)新增了很多跟「疫苗」相關的用法,這篇專欄也會一起介紹唷!趕快來一探究竟~

幫別人『打針』怎麼說?

如果想表達「(護士或醫生等)幫病患打針」,就可以說 give someone a shot。這裡的 shot 是名詞「注射」的意思,也可以替換成 injection 唷!例如:

The nurse gave the child a flu shot.(護士幫小朋友打流感的針。)

Dr. McAllister gave the cancer patient a morphine injection for pain relief.(McAllister 醫生替癌症病患注射嗎啡以減緩疼痛。)

『接種』怎麼說?

那舉一反三,「(病患)接受打針、施打疫苗」的英文則叫做 get a shot 或者 get an injection。例如:

My dog just got a rabies shot this morning, so it is experiencing a mild fever now.(我的狗今天早上才剛打狂犬病疫苗,所以牠現在有點輕微發燒。)

那我們也可以用被動式的寫法。「be vaccinated / inoculated against + 疾病」表示「打某疾病的疫苗、預防針」。一樣來看個例子:

I have been vaccinated against tetanus.(我打過破傷風的疫苗。)

2021 牛津字典關鍵字--vax

新冠肺炎已經延燒超過一年,而今年大家最常探討的話題就是疫苗,所以牛津字典今年最多搜尋次數的字就是 vax,也就是 vaccine 的簡寫。那這個字也有很多搭配用法,我們一起來看看吧:

vax site

site 的意思是「地點、現場」,像是 construction site 就是指「工地」。所以這邊合在一起,vax site 就是「疫苗接種站」的意思囉。

Many community centers and parks open as mass vax sites to boost vax rate.(很多社區中心和公園開放成為大規模接種站,以提高疫苗施打率。)

vax card

那接種疫苗時,大家一定都有拿到「小黃卡」吧!那張「疫苗接種卡」就叫做 vax card 唷。

Check your vax card to know when to get your second dose.(查看你的疫苗接種卡以知道什麼時候要打第二劑。)

get vaxxed

前面兩個詞都是把 vax 當作名詞使用。那麼 vax 也可以直接當動詞「施打疫苗」。因此「接種疫苗」也能說是 get vaxxed。例如:

Teachers are required to take a rapid test or get vaxxed before school starts.(老師被要求要在開學前做快篩或施打疫苗。)

fully vaxxed

那如果已經打過所有疫苗的話,就可以說這些人是 fully vaxxed「完全接種的」。其他類似的字還有像是 unvaxxed「沒打過疫苗的」、double-vaxxed「打過兩劑疫苗的」。

This chart shows the population of those who are fully vaxxed against COVID-19 in the States.(這份圖表顯示了美國完全接種疫苗的人口數。)

anti-vax / anti-vaxxer

那其實國外有不少人是反對打疫苗的。antivax 是形容詞「反對疫苗的」,而重複字尾加上 -er 之後,anti-vaxxer 則是「反對疫苗者」。一起來看例句:

Anti-vax NBA players, such as Kyrie Irving, are not allowed to play in any games.(反對疫苗的 NBA 球員,像是 Kyrie Irving,被禁止在任何球賽中出賽。)

Some anti-vaxxers tend to spread misinformation and conspiracy theories online.(有些反對疫苗人士往往會在網路上散播不實資訊和陰謀論。)

vaxxie

這個字很潮唷~大家猜得出來嗎?vaxxie 是 vax 和 selfie 的結合字,也就是「疫苗自拍照」啦!

Many celebrities post their vaxxies on social media to encourage the take-up.(許多名人在社群媒體上發表疫苗自拍照,鼓勵民眾施打疫苗。)

大家今天學會這些字之後,以後就能更快看懂有關疫苗的時事新聞囉~我們下篇專欄見!

