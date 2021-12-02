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李遠哲捐諾貝爾獎章 鼓勵年輕人「敢與別人不一樣」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
諾貝爾獎得主李遠哲今天將上百件的諾貝爾獎章等物件捐贈給國立台灣歷史博物館。圖／台史博提供
諾貝爾獎得主李遠哲今天將上百件的諾貝爾獎章等物件捐贈給國立台灣歷史博物館。圖／台史博提供

唯一一位在台灣出生與成長的中華民國籍諾貝爾獎得主李遠哲，今天將一生獲得的獎章、包括諾貝爾獎，與學位證明等近百件物品捐贈給台南的國立台灣歷史博物館，館方特別舉辦溫馨的捐贈儀式，邀請高中生到場與李遠哲互動，李鼓勵學生一定要「敢與別人不一樣」，才有進步的機會。

台史博表示，諾貝爾獎章及證書即日起在台史博2樓「斯土斯民：臺灣的故事」常設展出，除珍貴的獎章外，諾貝爾獎證書為瑞典藝術家為年度得獎者創作的專屬畫作，證書本身就是一件獨特藝術創作。

李遠哲在捐贈儀式致詞時表示，年輕時就有兩個夢想，除了希望成為一位優秀的科學家，與志同道合的人一同讓世界變得更好，也期待為台灣這座島嶼，留下有人曾經努力、奮鬥的痕跡，非常開心自己的物件能捐贈給台史博，與常民文物在一起。

台史博館長張隆志感謝捐贈外，並表示新落成的湖畔圖書館明年將正式對外開放，屆時將舉辦李遠哲文物特展開幕活動。

李遠哲在捐贈現場，面對年輕學子有問必答，並且表示當年輕人能夠向前輩提出挑戰，並且證明自己的論點，科學才會進步，他鼓勵同學一定要「敢與別人不一樣」，勇於發問，挑戰現有的知識才能走入新的領域，通過專業的研究與世界對話，並且別忘記回饋家鄉。

台史博表示，捐贈文物分為兩大類，「學術獎章」共51組、「學位證書袍服」共41組文物。學術獎章方面，為1975年李遠哲獲得「美國文理科學院院士」開始，至2020年獲美國國家科學院表彰為人權有卓著貢獻諾貝爾獎得主，45年間獲得各國科學機構獎章。當中有諾貝爾獎(1986年)、獲中央研究院院士(1980年)、美國總統科學獎章(1986年)，及法國、巴拿馬、巴西等國頒定科學獎項等。

教育和學位方面，為李遠哲1959年至2015年間取得的41組學位證書、袍服等文物。李遠哲自台灣大學畢業後(1959年)，於清華大學獲得碩士學位(1961年)、美國柏克萊大學博士(1965年)，1986年起陸續獲加拿大、美國、日本、中國等世界各國及臺灣知名院校的名譽博士，相關的證書、袍服都捐贈給台史博。

諾貝爾獎得主李遠哲今天將上百件的諾貝爾獎章等物件捐贈給國立台灣歷史博物館。圖／台史博提供
諾貝爾獎得主李遠哲今天將上百件的諾貝爾獎章等物件捐贈給國立台灣歷史博物館。圖／台史博提供
諾貝爾獎得主李遠哲今天將上百件的諾貝爾獎章等物件捐贈給國立台灣歷史博物館。圖／台史博提供
諾貝爾獎得主李遠哲今天將上百件的諾貝爾獎章等物件捐贈給國立台灣歷史博物館。圖／台史博提供

諾貝爾獎 李遠哲 文物

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